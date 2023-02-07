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Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки
Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки
Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T10:46
2023-02-07T10:51
денис пушилин
чвк "вагнер"
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, Северск имеет важное значение в плане последующего освобождения Красного Лимана.По Марьинке также "поступают хорошие сигналы", отметил врио главы ДНР."Освобождается юго-западная часть, там, где противник держится. Перемололи достаточное количество, но (ВСУ) перебрасывают резервы. Ровно, как и перебрасывают резервы на угледарское направление, в сам Угледар", - сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныЧто сейчас происходит в Угледаре и АртемовскеПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
https://crimea.ria.ru/20230206/selo-nikolaevka-v-dnr-vzyato-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1126811616.html
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денис пушилин, чвк "вагнер", донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), сво, новости, вооруженные силы россии
Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки

Пушилин: российские силы добиваются успехов в освобождении Северска и Марьинки

10:46 07.02.2023 (обновлено: 10:51 07.02.2023)
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Есть определенные успехи у ЧВК "Вагнер" в направлении Северска. Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника в целом улучшает позиции наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, Северск имеет важное значение в плане последующего освобождения Красного Лимана.
По Марьинке также "поступают хорошие сигналы", отметил врио главы ДНР.
"Освобождается юго-западная часть, там, где противник держится. Перемололи достаточное количество, но (ВСУ) перебрасывают резервы. Ровно, как и перебрасывают резервы на угледарское направление, в сам Угледар", - сказал он.
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