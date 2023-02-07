https://crimea.ria.ru/20230207/pushilin-zayavil-ob-uspekhakh-v-osvobozhdenii-severska-i-marinki-1126825837.html

Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки

Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки

Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T10:46

2023-02-07T10:46

2023-02-07T10:51

денис пушилин

чвк "вагнер"

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Северска и Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, Северск имеет важное значение в плане последующего освобождения Красного Лимана.По Марьинке также "поступают хорошие сигналы", отметил врио главы ДНР."Освобождается юго-западная часть, там, где противник держится. Перемололи достаточное количество, но (ВСУ) перебрасывают резервы. Ровно, как и перебрасывают резервы на угледарское направление, в сам Угледар", - сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: сводка МинобороныЧто сейчас происходит в Угледаре и АртемовскеПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром

https://crimea.ria.ru/20230206/selo-nikolaevka-v-dnr-vzyato-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1126811616.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, чвк "вагнер", донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), сво, новости, вооруженные силы россии