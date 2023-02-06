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Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T12:47
2023-02-06T13:01
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
сво
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам главы ДНР, такие обращения поступают в его адрес на протяжении уже нескольких недель. "Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений", - уточнил он.Ранее власти Донецкой Народной Республики заявили, что российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение и в скором времени полностью установят контроль над трассой Часов Яр – Артемовск.В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине накануне предупредили, что украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию в Краматорске. По информации силовиков, они планируют осуществить подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров с целью обвинить Россию в якобы "преднамеренном ударе по гражданским объектам".Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНРБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНРРоссийские войска освободили Благодатное в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230206/bespilotnik-vzorvalsya-v-nebe-nad-kalugoy-1126797795.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, всу (вооруженные силы украины), беспилотник, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром

Пушилин заявил о применении Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях

12:47 06.02.2023 (обновлено: 13:01 06.02.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБлокпост в районе Бахмута Донецкой области.
Блокпост в районе Бахмута Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", - сказал Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы ДНР, такие обращения поступают в его адрес на протяжении уже нескольких недель.
"Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений", - уточнил он.
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В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине накануне предупредили, что украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию в Краматорске. По информации силовиков, они планируют осуществить подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров с целью обвинить Россию в якобы "преднамеренном ударе по гражданским объектам".
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