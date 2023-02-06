https://crimea.ria.ru/20230206/pushilin-kiev-primenyal-khimoruzhie-pod-artemovskom-i-ugledarskom-1126806170.html

Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром

Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром

ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T12:47

2023-02-06T12:47

2023-02-06T13:01

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

сво

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник

новости

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005244_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_567036de8d6c6e8345556a700eb9ac57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По словам главы ДНР, такие обращения поступают в его адрес на протяжении уже нескольких недель. "Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений", - уточнил он.Ранее власти Донецкой Народной Республики заявили, что российские силы взяли Артемовск в оперативное окружение и в скором времени полностью установят контроль над трассой Часов Яр – Артемовск.В Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине накануне предупредили, что украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию в Краматорске. По информации силовиков, они планируют осуществить подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров с целью обвинить Россию в якобы "преднамеренном ударе по гражданским объектам".Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНРБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНРРоссийские войска освободили Благодатное в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230206/bespilotnik-vzorvalsya-v-nebe-nad-kalugoy-1126797795.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, всу (вооруженные силы украины), беспилотник, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе