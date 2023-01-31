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Российские войска освободили Благодатное в Донбассе - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Российские войска освободили Благодатное в Донбассе
Российские войска освободили Благодатное в Донбассе - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Российские войска освободили Благодатное в Донбассе
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожены... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T14:43
2023-01-31T14:45
сво
украина
донецкая народная республика (днр)
россия
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожены до 50 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы разбили здесь самоходную артиллерийскую установку производства Франции Caesar, артиллерийскую систему М-777 производства США, а также гаубицу "МСТА-Б".Наступление российской армииРоссийские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов. Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города. При этом точно спрогнозировать, когда Угледар будет освобожден, никто не может.Ожесточенные бои продолжаются под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение. По словам Пушилина, основная задача на данный момент – перерезать дорогу Часов Яр – Артемовск, которая является одним из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника.23 января добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики, уничтожив на данном направлении свыше 60 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости КрымБолее 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – КрасновАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под УгледаромНаступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
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РИА Новости Крым
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сво, украина, донецкая народная республика (днр), россия, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии
Российские войска освободили Благодатное в Донбассе

Минобороны: российские военные и добровольцы освободили Благодатное в ДНР

14:43 31.01.2023 (обновлено: 14:45 31.01.2023)
 
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Бронированные самоходные машины БРМ-1К - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожены до 50 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские силы разбили здесь самоходную артиллерийскую установку производства Франции Caesar, артиллерийскую систему М-777 производства США, а также гаубицу "МСТА-Б".

Наступление российской армии

Российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов. Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города. При этом точно спрогнозировать, когда Угледар будет освобожден, никто не может.
Ожесточенные бои продолжаются под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение. По словам Пушилина, основная задача на данный момент – перерезать дорогу Часов Яр – Артемовск, которая является одним из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника.
23 января добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики, уничтожив на данном направлении свыше 60 военнослужащих.
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СВОУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)РоссияМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы России
 
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