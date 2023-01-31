https://crimea.ria.ru/20230131/rossiyskie-voyska-osvobodili-blagodatnoe-v-donbasse-1126687045.html

Российские войска освободили Благодатное в Донбассе

Российские войска освободили Благодатное в Донбассе - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Российские войска освободили Благодатное в Донбассе

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожены... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T14:43

2023-01-31T14:43

2023-01-31T14:45

сво

украина

донецкая народная республика (днр)

россия

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126686117_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_d91f4b89fc8528b44ee94e6d10f29608.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожены до 50 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы разбили здесь самоходную артиллерийскую установку производства Франции Caesar, артиллерийскую систему М-777 производства США, а также гаубицу "МСТА-Б".Наступление российской армииРоссийские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов. Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города. При этом точно спрогнозировать, когда Угледар будет освобожден, никто не может.Ожесточенные бои продолжаются под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение. По словам Пушилина, основная задача на данный момент – перерезать дорогу Часов Яр – Артемовск, которая является одним из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника.23 января добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики, уничтожив на данном направлении свыше 60 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости КрымБолее 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой – КрасновАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под УгледаромНаступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово

украина

донецкая народная республика (днр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, донецкая народная республика (днр), россия, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии