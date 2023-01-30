https://crimea.ria.ru/20230130/chto-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-aktualnye-dannye-pushilina-1126661198.html

Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина

Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина

Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, при этом об оперативном окружении Артемовска говорить пока... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T10:08

2023-01-30T10:08

2023-01-30T10:08

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

угледар

артемовск

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, при этом об оперативном окружении Артемовска говорить пока рано. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.ВСУ не отступаютОн отметил, что противник не получает приказа отступать, поэтому у него было время закрепиться на оборонительных рубежах. В этой связи никто не может точно спрогнозировать, когда Угледар будет освобожден, констатировал врио главы ДНР."С учетом наличия большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно, мы предполагаем, что противник будет упираться. Здесь многое будет зависеть от тех новых возможностей, которые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и опыта освобождения населенных пунктов, где противник достаточно серьезно закрепляется", - пояснил Пушилин.Главная задача – перерезать дорогуВ свою очередь подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вести ожесточенные бои под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение.По его словам, основная задача на данный момент – перерезать дорогу Часов Яр – Артемовск, которая является одним из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника."Здесь мы видим тоже определенные успехи. Это освобождение населенного пункта Благодатное, что позволяет уже существенно улучшить позиции и перерезать один из путей снабжения в районе населенного пункта Красная Гора", - добавил Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоАрмия России продолжает наступать: как проходит СВО в ДонбассеСтратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара

https://crimea.ria.ru/20230125/sily-rossii-prodvinulis-v-artemovske--kiev-brosaet-rezerv-v-marinku-1126573109.html

донецкая народная республика (днр)

угледар

артемовск

украина

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), угледар, артемовск, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина