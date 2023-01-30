Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230130/chto-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-aktualnye-dannye-pushilina-1126661198.html
Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина
Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина
Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, при этом об оперативном окружении Артемовска говорить пока... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T10:08
2023-01-30T10:08
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
угледар
артемовск
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1e/1126661081_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_7e6d6dafb07c0e2b4eb6b806ce533bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, при этом об оперативном окружении Артемовска говорить пока рано. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.ВСУ не отступаютОн отметил, что противник не получает приказа отступать, поэтому у него было время закрепиться на оборонительных рубежах. В этой связи никто не может точно спрогнозировать, когда Угледар будет освобожден, констатировал врио главы ДНР."С учетом наличия большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно, мы предполагаем, что противник будет упираться. Здесь многое будет зависеть от тех новых возможностей, которые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и опыта освобождения населенных пунктов, где противник достаточно серьезно закрепляется", - пояснил Пушилин.Главная задача – перерезать дорогуВ свою очередь подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вести ожесточенные бои под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение.По его словам, основная задача на данный момент – перерезать дорогу Часов Яр – Артемовск, которая является одним из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника."Здесь мы видим тоже определенные успехи. Это освобождение населенного пункта Благодатное, что позволяет уже существенно улучшить позиции и перерезать один из путей снабжения в районе населенного пункта Красная Гора", - добавил Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и КураховоАрмия России продолжает наступать: как проходит СВО в ДонбассеСтратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара
https://crimea.ria.ru/20230125/sily-rossii-prodvinulis-v-artemovske--kiev-brosaet-rezerv-v-marinku-1126573109.html
донецкая народная республика (днр)
угледар
артемовск
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1e/1126661081_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5ab012398f5078b79629dd55406d3044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), угледар, артемовск, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина
Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина

Врио главы ДНР Пушилин: об оперативном окружении Артемовска говорить пока преждевременно

10:08 30.01.2023
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, при этом об оперативном окружении Артемовска говорить пока рано. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ВСУ не отступают

"Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара. Также непосредственно проводится работа в окрестностях", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что противник не получает приказа отступать, поэтому у него было время закрепиться на оборонительных рубежах. В этой связи никто не может точно спрогнозировать, когда Угледар будет освобожден, констатировал врио главы ДНР.
"С учетом наличия большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно, мы предполагаем, что противник будет упираться. Здесь многое будет зависеть от тех новых возможностей, которые появляются у наших подразделений, с учетом той слаженности и опыта освобождения населенных пунктов, где противник достаточно серьезно закрепляется", - пояснил Пушилин.

Главная задача – перерезать дорогу

В свою очередь подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вести ожесточенные бои под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение.
"Преждевременно пока говорить об оперативном окружении Артемовска. Продолжаются достаточно ожесточенные бои. ЧВК "Вагнер" продолжает действия в ежедневном формате и днем и ночью. Там идут где-то позиционные противостояния, но на основных участках мы видим продвижение вперед", - рассказал врио главы республики.
По его словам, основная задача на данный момент – перерезать дорогу Часов Яр – Артемовск, которая является одним из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника.
"Здесь мы видим тоже определенные успехи. Это освобождение населенного пункта Благодатное, что позволяет уже существенно улучшить позиции и перерезать один из путей снабжения в районе населенного пункта Красная Гора", - добавил Пушилин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе
Стратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 12:04
Силы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)УгледарАртемовскМинистерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина
09:43Крымчанин превратил подвал дома в наркоплантацию
09:34Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода
09:17О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова
08:46Синюю или красную: как включить мозг на 100%
08:21Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ
07:57Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли
07:28Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность
07:02Когда Крым засыплет снегом
03:07"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
00:01Снежный циклон в Крыму: прогноз погоды на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 января
20:57Ремонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской области
20:25Главные события и заявления дня: 29 января
19:54Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость
19:30Главные новости Крыма: 29 января
19:01Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
18:45Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - мнение
18:27Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму
18:09Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук
Лента новостейМолния