https://crimea.ria.ru/20230127/strategicheskaya-tochka-chto-dast-rossiyskim-silam-vzyatie-ugledara-1126613058.html

Стратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара

Стратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Стратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара

Взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи. Об этом со ссылкой на врио главы Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T09:27

2023-01-27T09:27

2023-01-27T09:28

денис пушилин

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

угледар

донецкая народная республика (днр)

наступление вс рф в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи. Об этом со ссылкой на врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина сообщают РИА Новости.По мнению руководителя ДНР, скоро Угледар "может стать новым, очень важным для нас успехом".Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, основная задача военных на данном этапе заключается не в атаке Угледара, а во взятии города "в клещи" по аналогии с Соледаром.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в МарьинкуРоссийские силы освободили Клещеевку в ДНР – МинобороныРоссийские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье

угледар

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, угледар, донецкая народная республика (днр), наступление вс рф в донбассе