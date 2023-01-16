https://crimea.ria.ru/20230116/rossiyskie-voyska-razbili-artilleriyu-vsu-v-donbasse-i-na-zaporozhe-1126417009.html
Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье
Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье
Российские войска за минувшие сутки уничтожили пять украинских гаубиц и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Донбассе, Запорожской и... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T15:12
2023-01-16T15:12
2023-01-16T15:14
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили пять украинских гаубиц и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, военные России уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Инженерное Херсонской области.Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в ДНР и ЛНР.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили три украинских беспилотника и перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковВоенные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубицПутин высказался о ходе спецоперации на Украине
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье
Минобороны: армия России за сутки уничтожила пять украинских гаубиц и машину РСЗО
15:12 16.01.2023 (обновлено: 15:14 16.01.2023)