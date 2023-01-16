https://crimea.ria.ru/20230116/rossiyskie-voyska-razbili-artilleriyu-vsu-v-donbasse-i-na-zaporozhe-1126417009.html

Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье

Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье

Российские войска за минувшие сутки уничтожили пять украинских гаубиц и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Донбассе, Запорожской и... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T15:12

2023-01-16T15:12

2023-01-16T15:14

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили пять украинских гаубиц и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, военные России уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Инженерное Херсонской области.Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в ДНР и ЛНР.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили три украинских беспилотника и перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковВоенные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубицПутин высказался о ходе спецоперации на Украине

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область