https://crimea.ria.ru/20230115/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-vosem-ukrainskikh-gaubits-1126405989.html

Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц

Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских гаубиц, один зенитно-ракетный комплекс и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T16:04

2023-01-15T16:04

2023-01-15T16:04

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских гаубиц, один зенитно-ракетный комплекс и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.Так, в Херсонской области уничтожена американская гаубица М777, а в районе Константиновки Донецкой Народной Республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в районе Константиновки поразили склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР и перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин высказался о ходе спецоперации на Украине >>ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны >>Британия направит Украине ударные вертолеты Apache >>

украина

херсон

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, херсон