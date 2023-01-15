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Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц
Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских гаубиц, один зенитно-ракетный комплекс и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских гаубиц, один зенитно-ракетный комплекс и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.Так, в Херсонской области уничтожена американская гаубица М777, а в районе Константиновки Донецкой Народной Республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в районе Константиновки поразили склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР и перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин высказался о ходе спецоперации на Украине &gt;&gt;ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны &gt;&gt;Британия направит Украине ударные вертолеты Apache &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, херсон
Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц и один ЗРК

16:04 15.01.2023
 
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Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских гаубиц, один зенитно-ракетный комплекс и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.
Так, в Херсонской области уничтожена американская гаубица М777, а в районе Константиновки Донецкой Народной Республики – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица Д-20 в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Уманское ДНР, две гаубицы "Мста-Б" в районах населенных пунктов Георгиевка и Скудное ДНР, две самоходные гаубицы "Гвоздика" в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Шевченко ДНР, гаубица Д-30 в районе населенного пункта Серебрянка ДНР", – говорится в сводке ведомства.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в районе Константиновки поразили склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР и перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области.
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