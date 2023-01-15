https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html
Путин высказался о ходе спецоперации на Украине
Путин высказался о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Путин высказался о ходе спецоперации на Украине
Динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T14:21
2023-01-15T14:21
2023-01-15T14:16
владимир путин (политик)
сво
армия и флот
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин каналу "Россия 1".Путин также оценил ситуацию в российской экономике. Она, по словам президента, "стабильная, если не сказать хорошая".Глава государства отметил, что безработица находится на историческом минимуме, а показатели инфляции ниже ожидаемых и имеют тенденцию к сокращению.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), сво, армия и флот, украина, новости
Путин высказался о ходе спецоперации на Украине
Путин: динамика СВО положительная, все идет по плану Минобороны и Генштаба
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин каналу "Россия 1".
"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", – цитирует главу государства РИА Новости.
Путин также оценил ситуацию в российской экономике. Она, по словам президента, "стабильная, если не сказать хорошая".
Глава государства отметил, что безработица находится на историческом минимуме, а показатели инфляции ниже ожидаемых и имеют тенденцию к сокращению.
"По результатам первого квартала текущего года она (инфляция – ред.) от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".