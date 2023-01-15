https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html

Путин высказался о ходе спецоперации на Украине

Путин высказался о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Путин высказался о ходе спецоперации на Украине

Динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T14:21

2023-01-15T14:21

2023-01-15T14:16

владимир путин (политик)

сво

армия и флот

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Динамика специальной военной операции положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин каналу "Россия 1".Путин также оценил ситуацию в российской экономике. Она, по словам президента, "стабильная, если не сказать хорошая".Глава государства отметил, что безработица находится на историческом минимуме, а показатели инфляции ниже ожидаемых и имеют тенденцию к сокращению.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html

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владимир путин (политик), сво, армия и флот, украина, новости