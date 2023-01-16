https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html
Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков
Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков
Поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:24
2023-01-16T13:24
2023-01-16T13:25
дмитрий песков
россия
в мире
украина
сво
новости
безопасность
великобритания
польша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/88/1118188859_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_653ee7e67c9d599f28663ce276eb19e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Судьба украинцев не заботит ЗападПо словам Пескова, Москва сомневается, что Запад хоть как-то заботится о судьбах жителей Украины и их будущем."Они (западные страны – ред.) используют эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет", - подчеркнул он.СВО будет продолжатьсяПресс-секретарь президента отметил, что Кремль "весьма негативно" воспринимает поставки Киеву западных танков, в том числе британских Challenger 2, но эта техника будет уничтожена российскими военными.Ранее британское правительство подтвердило намерение поставить на Украину танки Challenger 2.Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.При этом глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 от Германии не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда западные танки появятся на УкраинеКак поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – экспертЛондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
https://crimea.ria.ru/20230112/voennyy-ekspert-sprognoziroval-deystviya-vsu-zimoy-i-vesnoy-2023-goda-1126348355.html
https://crimea.ria.ru/20230109/v-germanii-priznali-vovlechennost-v-konflikt-s-rossiey-1126303513.html
россия
украина
великобритания
польша
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/88/1118188859_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_a0f5f611441b517ecad564b8b4861c8d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, в мире, украина, сво, новости, безопасность, великобритания, польша, германия
Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков
Песков: поставки Киеву западных танков не изменят ход СВО и доставят больше бед Украине
13:24 16.01.2023 (обновлено: 13:25 16.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Судьба украинцев не заботит Запад
"Великобритания, Польша, другие европейские страны, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более технологически совершенного военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они (поставки вооружения – ред.) способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина", – сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва сомневается, что Запад хоть как-то заботится о судьбах жителей Украины и их будущем.
"Они (западные страны – ред.) используют эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет", - подчеркнул он.
СВО будет продолжаться
Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль "весьма негативно" воспринимает поставки Киеву западных танков, в том числе британских Challenger 2, но эта техника будет уничтожена российскими военными.
"Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть как остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - заверил Песков.
Ранее британское правительство подтвердило намерение поставить на Украину танки Challenger 2.
Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.
При этом глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 от Германии не раньше 2024 года
, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.
Читайте также на РИА Новости Крым: