https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html

Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков

Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков

Поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T13:24

2023-01-16T13:24

2023-01-16T13:25

дмитрий песков

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Судьба украинцев не заботит ЗападПо словам Пескова, Москва сомневается, что Запад хоть как-то заботится о судьбах жителей Украины и их будущем."Они (западные страны – ред.) используют эту страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет", - подчеркнул он.СВО будет продолжатьсяПресс-секретарь президента отметил, что Кремль "весьма негативно" воспринимает поставки Киеву западных танков, в том числе британских Challenger 2, но эта техника будет уничтожена российскими военными.Ранее британское правительство подтвердило намерение поставить на Украину танки Challenger 2.Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.При этом глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 от Германии не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда западные танки появятся на УкраинеКак поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – экспертЛондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache

https://crimea.ria.ru/20230112/voennyy-ekspert-sprognoziroval-deystviya-vsu-zimoy-i-vesnoy-2023-goda-1126348355.html

https://crimea.ria.ru/20230109/v-germanii-priznali-vovlechennost-v-konflikt-s-rossiey-1126303513.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, в мире, украина, сво, новости, безопасность, великобритания, польша, германия