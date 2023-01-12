https://crimea.ria.ru/20230112/kogda-zapadnye-tanki-poyavyatsya-na-ukraine-1126373380.html

Когда западные танки появятся на Украине

Когда западные танки появятся на Украине - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Когда западные танки появятся на Украине

Появление западной бронетехники на Украине неизбежно, немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger появятся у ВСУ поздней весной или летом. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T17:21

2023-01-12T17:21

2023-01-12T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Появление западной бронетехники на Украине неизбежно, немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger появятся у ВСУ поздней весной или летом. Такой прогноз озвучил военный эксперт Борис Рожин.Abrams приберегли для Польши"Западные танки на Украине мы увидим либо поздней весной, либо летом. Проработка этого вопроса идет, и если НАТО намеренно продолжает повышать ставки, то они неизбежно придут к поставкам западной бронетехники. Это, очевидно, будут Leopard 2 ранних модификаций, возможно, некоторая партия британских Challenger", – сказал аналитик в интервью "Sputnik на русском".Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot >>Поставка Киеву американских танков Abrams менее вероятна, считает Рожин, поскольку производство этих машин в США практически прекращено, и основной их поток идет на перевооружение армии Польши, которая уже отправила свои танки Т-72 советского образца на Украину.По мнению эксперта, поставки Киеву западных танков направлены не только на компенсацию потерь ВСУ в бронетехнике, но и на создание новых корпусов, которые формируются в Полтавской и Днепропетровской областях для наступательных операций.Получит ли Киев дальнобойные ракетыОценивая перспективы возможных поставок Киеву дальнобойных ракет, Рожин отметил, что такой сценарий будет вести к дальнейшей эскалации не только на Украине, но и между Россией и Североатлантическим альянсом. По его словам, в данном случае НАТО "прощупывает, насколько можно отодвигать российские "красные линии"."Если нет никаких последствий за поставки РСЗО, танков, авиации, ЗРК, то почему бы ни поставить ракеты, которые могут добивать до Москвы? Конечно, рано или поздно "красные линии" заканчиваются, и тогда уже встает вопрос о применении тактического ядерного оружия на Украине, что влечет за собой терминальный сценарий российско-натовских отношений. Поэтому НАТО пока этот вариант придерживает", – считает аналитик.В то же время нельзя исключать, что Запад все же предоставит Киеву ракеты дальнего действия, поскольку поражение Украины он будет воспринимать как свое глобальное поражение."Если Запад хочет его (поражения – ред.) избежать, они будут вынуждены повышать ставки, в том числе продвигаясь к той грани, за которой находится уже ядерная война. Россию по сути ставят перед выбором: либо отступать, либо принять ядерное оружие в соответствии с положениями ядерной доктрины для обеспечения безопасности населения и территорий. У нас, конечно, никто к ядерной войне не стремится, но, согласно доктрине, в случае создания подобных угроз эти положения могут быть активированы", – подытожил Рожин.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту танков Leopard в рамках международной коалиции.В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине >>Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы получить от западных стран "тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard".Читайте также на РИА Новости Крым:"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 годаВ Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией

https://crimea.ria.ru/20221222/kirbi-priznal-uchastie-ssha-v-konflikte-na-ukraine--zakharova-1126078332.html

https://crimea.ria.ru/20221216/zaklinaniya-zaluzhnogo-mogut-li-vsu-doyti-do-melitopolya-i-bit-po-krymu-1125942580.html

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сво, украина, нато, в мире, мнения, борис рожин, германия, великобритания, сша, всу (вооруженные силы украины)