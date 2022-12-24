"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ
Дмитрий Корнев оценил проблему дезертирства в ВСУ и поставляемое Киеву западное оружие
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. По истечении десятого месяца спецоперации на Украине проблема дезертирства в ВСУ становится все более сложной. Именно с этим связано обращение украинского главкома к президенту Зеленскому с просьбой ужесточить законодательство за неисполнение приказов командования, полагает военный эксперт Дмитрий Корнев.
На днях главком ВСУ Валерий Залужный обратился к украинскому президенту с просьбой подписать закон, который ужесточит для военных наказание за оставление места службы. По словам Залужного, имеют место дезертирство, самовольный уход из воинской части или с поля боя, отказ воевать, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
По мнению Корнева, такое заявление наверняка имеет под собой весомые основания, а не является просто запугиванием.
"Определенное напряжение есть в рядах ВСУ <...> Нагрузка на воинские части достаточно высокая. И люди так устроены, что они могут взять и побежать – покинуть поле боя. И, вероятно, у ВСУ есть эта проблема, раз такого рода приказы появляются. Конечно, никто не хочет, чтобы войска побежали и покинули линию обороны", – сказал Корнев в эфире "Sputnik на русском".
По его словам, ситуация развивается на фоне поставок Киеву новых вооружений, которые представляют собой "зоопарк систем" и на самом деле не такие уж новые, что также сказывается на обстановке в украинской армии.
"Западные поставщики по-своему избирательно относятся к поставкам и стараются как можно дольше не поставлять самые новейшие системы вооружений. Соответственно, у ВСУ сейчас много самых разных систем производства 80-х – 90-х годов, и говорить о том, что они эффективны, наверное, немножечко преувеличивать ситуацию", – отметил Корнев.
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Случаи массового дезертирства в украинской армии наблюдались еще летом. Один из них произошел в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР, там свои позиции на передовой покинула целая рота.
В июле стало известно о фактах массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ – соответствующие документы изъял в ЛНР и опубликовал спецназ Росгвардии.
По оценке директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберезкина, в ходе российской спецоперации Вооруженные силы Украины ежедневно теряют порядка 1500 человек убитыми, ранеными, пленными и дезертирами. При этом поставки Киеву вооружений со стороны Запада и продолжающаяся мобилизация граждан Украины в ряды ВСУ не могут компенсировать эти потери, убежден эксперт.
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