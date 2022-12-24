https://crimea.ria.ru/20221224/zoopark-sistem-voennyy-ekspert-otsenil-zapadnye-postavki-oruzhiya-vsu-1126115248.html

"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ

"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2022

"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ

По истечении десятого месяца спецоперации на Украине проблема дезертирства в ВСУ становится все более сложной. Именно с этим связано обращение украинского... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T20:43

2022-12-24T20:43

2022-12-24T19:46

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

валерий залужный

владимир зеленский (президент украины)

дмитрий корнев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. По истечении десятого месяца спецоперации на Украине проблема дезертирства в ВСУ становится все более сложной. Именно с этим связано обращение украинского главкома к президенту Зеленскому с просьбой ужесточить законодательство за неисполнение приказов командования, полагает военный эксперт Дмитрий Корнев.На днях главком ВСУ Валерий Залужный обратился к украинскому президенту с просьбой подписать закон, который ужесточит для военных наказание за оставление места службы. По словам Залужного, имеют место дезертирство, самовольный уход из воинской части или с поля боя, отказ воевать, неповиновение и неисполнение боевых приказов.По мнению Корнева, такое заявление наверняка имеет под собой весомые основания, а не является просто запугиванием."Определенное напряжение есть в рядах ВСУ <...> Нагрузка на воинские части достаточно высокая. И люди так устроены, что они могут взять и побежать – покинуть поле боя. И, вероятно, у ВСУ есть эта проблема, раз такого рода приказы появляются. Конечно, никто не хочет, чтобы войска побежали и покинули линию обороны", – сказал Корнев в эфире "Sputnik на русском".По его словам, ситуация развивается на фоне поставок Киеву новых вооружений, которые представляют собой "зоопарк систем" и на самом деле не такие уж новые, что также сказывается на обстановке в украинской армии. Случаи массового дезертирства в украинской армии наблюдались еще летом. Один из них произошел в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР, там свои позиции на передовой покинула целая рота. В июле стало известно о фактах массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ – соответствующие документы изъял в ЛНР и опубликовал спецназ Росгвардии. По оценке директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберезкина, в ходе российской спецоперации Вооруженные силы Украины ежедневно теряют порядка 1500 человек убитыми, ранеными, пленными и дезертирами. При этом поставки Киеву вооружений со стороны Запада и продолжающаяся мобилизация граждан Украины в ряды ВСУ не могут компенсировать эти потери, убежден эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы ВСУ дезертируют из района боев под Лисичанском из-за голода – МО РФ МО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ

https://crimea.ria.ru/20220819/ssha-postavyat-kievu-barrazhiruyuschie-boepripasy-i-zrk-nasams--1124229004.html

украина

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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, валерий залужный, владимир зеленский (президент украины), дмитрий корнев