https://crimea.ria.ru/20220819/mo-boeviki-krakena-rasstrelyali-100-ukrainskikh-voennykh-za-otkaz-voevat-1124220819.html

МО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать

МО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать - РИА Новости Крым, 19.08.2022

МО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать

Националисты вооруженного формирования "Кракен" расстреляли в Харьковской области 100 украинских военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших позиции... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:39

2022-08-19T13:39

2022-08-19T13:39

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Националисты вооруженного формирования "Кракен" расстреляли в Харьковской области 100 украинских военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших позиции под натиском союзных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ >>Отмечается, что в ходе наступательных действий союзных сил в Харьковской области в районе села Уды 14 августа были разбиты подразделения 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Под натиском российских войск остатки соединения бежали с позиций, оставив населенный пункт.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-minoborony-zayavili-o-massovom-dezertirstve-v-ryadakh-vsu-1124194791.html

украина

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф