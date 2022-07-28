https://crimea.ria.ru/20220728/ukrainskie-boeviki-iz-teroborony-rasstrelyali-otstupayuschikh-soldat-vsu-1123983799.html
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ
Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из регулярной украинской армии при отступлении последних из села Покровского. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T13:34
2022-07-28T13:34
2022-07-28T13:34
всу (вооруженные силы украины)
украина
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из регулярной украинской армии при отступлении последних из села Покровского. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ >>По информации Минобороны, это произошло 25 июля при отступлении сил ВСУ из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220717/massovoe-dezertirstvo-v-ryadakh-vsu-s-peredovoy-bezhala-tselaya-rota-1123871937.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ
МО РФ: боевики теробороны Украины расстреляли отступающих военных ВСУ