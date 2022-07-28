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Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ
Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из регулярной украинской армии при отступлении последних из села Покровского. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T13:34
2022-07-28T13:34
всу (вооруженные силы украины)
украина
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из регулярной украинской армии при отступлении последних из села Покровского. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ &gt;&gt;По информации Минобороны, это произошло 25 июля при отступлении сил ВСУ из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220717/massovoe-dezertirstvo-v-ryadakh-vsu-s-peredovoy-bezhala-tselaya-rota-1123871937.html
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всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ

МО РФ: боевики теробороны Украины расстреляли отступающих военных ВСУ

13:34 28.07.2022
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
© OLEKSANDR GIMANOV
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СИМФЕРОПЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из регулярной украинской армии при отступлении последних из села Покровского. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ >>
По информации Минобороны, это произошло 25 июля при отступлении сил ВСУ из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики.
"Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", - сообщил Конашенков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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