https://crimea.ria.ru/20220719/mobilizatsiya-ne-imeet-pola-kiev-gotovitsya-k-prizyvu-zhenschin-v-vsu-1123895817.html

Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ

Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ

Киев планирует начать мобилизацию женщин на военную службу. Об этом свидетельствуют данные украинской документации, которые попали в распоряжение подполковника... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T14:59

2022-07-19T14:59

2022-07-19T14:59

украина

всу (вооруженные силы украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Киев планирует начать мобилизацию женщин на военную службу. Об этом свидетельствуют данные украинской документации, которые попали в распоряжение подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, пишет РИА Новости.В частности, о скором призыве женщин свидетельствует расширение списка военно-учетных специальностей, отмечает Марочко. "Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин", - сказал он в эфире Первого телеканала.Он также подчеркивает, что все чаще в роликах на украинских телеканалах появляются женщины-военные.

https://crimea.ria.ru/20220719/vsu-prinuditelno-mobilizuyut-zhiteley-artemovska-i-dzerzhinska-1123893350.html

https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html

украина

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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире