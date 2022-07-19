https://crimea.ria.ru/20220719/mobilizatsiya-ne-imeet-pola-kiev-gotovitsya-k-prizyvu-zhenschin-v-vsu-1123895817.html
Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ
Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ
Киев планирует начать мобилизацию женщин на военную службу. Об этом свидетельствуют данные украинской документации, которые попали в распоряжение подполковника... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T14:59
2022-07-19T14:59
2022-07-19T14:59
украина
всу (вооруженные силы украины)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Киев планирует начать мобилизацию женщин на военную службу. Об этом свидетельствуют данные украинской документации, которые попали в распоряжение подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, пишет РИА Новости.В частности, о скором призыве женщин свидетельствует расширение списка военно-учетных специальностей, отмечает Марочко. "Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин", - сказал он в эфире Первого телеканала.Он также подчеркивает, что все чаще в роликах на украинских телеканалах появляются женщины-военные.
https://crimea.ria.ru/20220719/vsu-prinuditelno-mobilizuyut-zhiteley-artemovska-i-dzerzhinska-1123893350.html
https://crimea.ria.ru/20220608/povsemestnaya-mobilizatsiya-vsu-s-povestkami-lovyat-ukraintsev-dazhe-na-ulitse-1123485764.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире
Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ
Марочко: на Украине в скором времени начнется мобилизация женщин в ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Киев планирует начать мобилизацию женщин на военную службу. Об этом свидетельствуют данные украинской документации, которые попали в распоряжение подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, пишет РИА Новости.
В частности, о скором призыве женщин свидетельствует расширение списка военно-учетных специальностей, отмечает Марочко.
"Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин", - сказал он в эфире Первого телеканала.
Он также подчеркивает, что все чаще в роликах на украинских телеканалах появляются женщины-военные.
"Так что, в ближайшее время, ожидаем так называемые женские батальоны, но их, к сожалению, ждет такая же участь, как и мужчин", - заключил офицер.