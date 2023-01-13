https://crimea.ria.ru/20230113/kak-postavka-zapadnykh-tankov-kievu-mozhet-povliyat-na-khod-svo--ekspert-1126374330.html
Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт
Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт
Те объемы поставок танков Украине, о которых сейчас говорят представители некоторых западных стран, не помогут ВСУ изменить характер боевых действий. Тем не... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T07:58
2023-01-13T07:58
2023-01-13T07:58
сво
украина
нато
мнения
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
польша
великобритания
вадим петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Те объемы поставок танков Украине, о которых сейчас говорят представители некоторых западных стран, не помогут ВСУ изменить характер боевых действий. Тем не менее, в этой ситуации Вооруженным силам РФ необходимо будет наращивать собственные танковые силы. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву танковую роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Также британское правительство, по данным СМИ, рассматривает возможность поставки на Украину танков Challenger 2.Эксперт отметил, что хотя танки как вид вооружения сохраняют свою значимость, начиная с Великой Отечественной войны, оценивать их как решающий фактор, способный изменить ход боевых действий, не стоит."В том же смысле сохраняет свое значение и артиллерия всех видов и родов войск. Поэтому мы здесь можем говорить о противоборстве танков и артиллерийских систем разного рода. По мнению специалистов, наши танки Т-90, да и модернизированные танки Т-72, ни "Леопардам, ни "Абрамсам" первых моделей ни в чем не уступают. Поэтому говорить о том, что мы проиграем в прямом столкновении, не приходится", – считает Петров.Военный эксперт Борис Рожин ранее высказал мнение, что немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger появятся у ВСУ поздней весной или летом.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 годаВ Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, украина, нато, мнения, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, польша, великобритания, вадим петров
Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт
Политолог Петров: десятки западных танков не помогут Украине переломить ход спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Те объемы поставок танков Украине, о которых сейчас говорят представители некоторых западных стран, не помогут ВСУ изменить характер боевых действий. Тем не менее, в этой ситуации Вооруженным силам РФ необходимо будет наращивать собственные танковые силы. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву танковую роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Также британское правительство, по данным СМИ, рассматривает возможность поставки на Украину танков Challenger 2.
"Говорить о том, что рота танков Leopard, то есть 10 машин, может изменить характер боевых действий, было бы слишком надуманно. Тем не менее, сопротивление они будут оказывать, и мы столкнемся с необходимостью совершенствовать подготовку наших танкистов. Мы должны иметь в виду, что с увеличением количества бронетехники у ВСУ на поле боя и нам нужно будет увеличивать свои танковые силы", – сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт отметил, что хотя танки как вид вооружения сохраняют свою значимость, начиная с Великой Отечественной войны, оценивать их как решающий фактор, способный изменить ход боевых действий, не стоит.
"В том же смысле сохраняет свое значение и артиллерия всех видов и родов войск. Поэтому мы здесь можем говорить о противоборстве танков и артиллерийских систем разного рода. По мнению специалистов, наши танки Т-90, да и модернизированные танки Т-72, ни "Леопардам, ни "Абрамсам" первых моделей ни в чем не уступают. Поэтому говорить о том, что мы проиграем в прямом столкновении, не приходится", – считает Петров.
Военный эксперт Борис Рожин ранее высказал мнение
, что немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger появятся у ВСУ поздней весной или летом.
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