https://crimea.ria.ru/20230115/london-oproverg-informatsiyu-o-planakh-peredavat-kievu-vertolety-apache-1126406172.html
Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о намерении Лондона передать Украине ударные вертолеты Apache, опубликованную газетой Mirror. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T16:36
2023-01-15T16:36
2023-01-15T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о намерении Лондона передать Украине ударные вертолеты Apache, опубликованную газетой Mirror. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на британское военное ведомство.В воскресенье издание Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны Великобритании сообщило, что Лондон планирует направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр").Ранее глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.Также британское правительство готово поставить на Украину танки Challenger 2.
https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), великобритания, новости, сво
Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
МО Британии опровергло данные Mirror о планах Лондона передать Киеву вертолеты Apache