https://crimea.ria.ru/20230115/london-oproverg-informatsiyu-o-planakh-peredavat-kievu-vertolety-apache-1126406172.html

Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache

Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о намерении Лондона передать Украине ударные вертолеты Apache, опубликованную газетой Mirror. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T16:36

2023-01-15T16:36

2023-01-15T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о намерении Лондона передать Украине ударные вертолеты Apache, опубликованную газетой Mirror. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на британское военное ведомство.В воскресенье издание Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны Великобритании сообщило, что Лондон планирует направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр").Ранее глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.Также британское правительство готово поставить на Украину танки Challenger 2.

https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), великобритания, новости, сво