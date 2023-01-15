https://crimea.ria.ru/20230115/britaniya-napravit-ukraine-udarnye-vertolety-apache-1126405482.html

Британия направит Украине ударные вертолеты Apache

Британия направит Украине ударные вертолеты Apache - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Британия направит Украине ударные вертолеты Apache

Великобритания намерена направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр"). Об этом сообщает издание The... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T14:43

2023-01-15T14:43

2023-01-15T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Великобритания намерена направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр"). Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.Вертолеты вслед за танкамиПо мнению представителя британского минобороны, поставка Киеву ударных вертолетов "кардинально изменит правила игры" в ходе конфликта на Украине."Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", – сказал собеседник издания.Характеристики "Апачей"Apache AH-64 – основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х годов. Также является основным ударным вертолетом многих стран мира. По данным источника в минобороны Британии, Лондон намерен направить Киеву современную версию Apache AH-64E. Каждый вертолет может быть вооружен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, а также ракетами Hydra и 30-мм пушкой, которая может стрелять патронами с осколочно-фугасным или бронебойно-кумулятивным снарядом.Вооружение "Апача" позволяет ему уничтожать танки на дальнем расстоянии – до 11 километров, – не заходя в ближнюю зону ПВО противника.Вертолет оснащен различными видами радиоэлектронного оборудования, основным из которых является система обнаружения и целеуказания TADS. Британские военные утверждают, что четыре "Апача" способны "за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков".Ранее глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.Также британское правительство готово поставить на Украину танки Challenger 2.

https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, украина, политика, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, сша, нато