https://crimea.ria.ru/20230115/britaniya-napravit-ukraine-udarnye-vertolety-apache-1126405482.html
Британия направит Украине ударные вертолеты Apache
Британия направит Украине ударные вертолеты Apache - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Британия направит Украине ударные вертолеты Apache
Великобритания намерена направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр"). Об этом сообщает издание The... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T14:43
2023-01-15T14:43
2023-01-15T14:43
великобритания
украина
политика
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0f/1126405363_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9fb10e8d72aa4798735bce56ff7fa75b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Великобритания намерена направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр"). Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.Вертолеты вслед за танкамиПо мнению представителя британского минобороны, поставка Киеву ударных вертолетов "кардинально изменит правила игры" в ходе конфликта на Украине."Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", – сказал собеседник издания.Характеристики "Апачей"Apache AH-64 – основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х годов. Также является основным ударным вертолетом многих стран мира. По данным источника в минобороны Британии, Лондон намерен направить Киеву современную версию Apache AH-64E. Каждый вертолет может быть вооружен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, а также ракетами Hydra и 30-мм пушкой, которая может стрелять патронами с осколочно-фугасным или бронебойно-кумулятивным снарядом.Вооружение "Апача" позволяет ему уничтожать танки на дальнем расстоянии – до 11 километров, – не заходя в ближнюю зону ПВО противника.Вертолет оснащен различными видами радиоэлектронного оборудования, основным из которых является система обнаружения и целеуказания TADS. Британские военные утверждают, что четыре "Апача" способны "за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков".Ранее глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.Также британское правительство готово поставить на Украину танки Challenger 2.
https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html
великобритания
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0f/1126405363_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1afc3f2a9b01431afa32a15c58bf9204.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, политика, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, сша, нато
Британия направит Украине ударные вертолеты Apache
The Mirror: Лондон планирует поставить Киеву четыре ударных вертолета Apache
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
Великобритания намерена направить Украине четыре ударных вертолета Apache ("Апач"), оснащенные ракетами Hellfire "("Хэллфайр"). Об этом сообщает издание The Mirror
со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.
Вертолеты вслед за танками
"Высокопоставленный источник в министерстве обороны сообщил, что (Украине) будет отправлено до четырех вертолетов Apache. Их поставят вслед за 10 боевыми танками Challenger 2", – говорится в публикации.
По мнению представителя британского минобороны, поставка Киеву ударных вертолетов "кардинально изменит правила игры" в ходе конфликта на Украине.
"Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", – сказал собеседник издания.
Характеристики "Апачей"
Apache AH-64 – основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х годов. Также является основным ударным вертолетом многих стран мира. По данным источника в минобороны Британии, Лондон намерен направить Киеву современную версию Apache AH-64E. Каждый вертолет может быть вооружен до 16 противотанковыми ракетами Hellfire, а также ракетами Hydra и 30-мм пушкой, которая может стрелять патронами с осколочно-фугасным или бронебойно-кумулятивным снарядом.
Вооружение "Апача" позволяет ему уничтожать танки на дальнем расстоянии – до 11 километров, – не заходя в ближнюю зону ПВО противника.
Вертолет оснащен различными видами радиоэлектронного оборудования, основным из которых является система обнаружения и целеуказания TADS. Британские военные утверждают, что четыре "Апача" способны "за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков".
Ранее глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.
При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Киеву находящиеся в ее распоряжении 10 танков Leopard.
Также британское правительство готово поставить на Украину танки Challenger 2
.