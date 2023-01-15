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Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T11:29
2023-01-15T11:29
2023-01-15T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Об этом он рассказал газете Bild.По словам Паппергера, в любом случае ФРГ не сможет передать Киеву большое количество машин, поскольку в распоряжении немецких вооруженных сил на сегодняшний день есть только 22 танка Leopard 2, которые можно было бы отправить Украине.Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство Германии в кратчайшие сроки предоставить Киеву боевые танки Leopard 2, заявиви, что "они необходимы для выживания", и что у союзников "очень мало времени для обсуждения".Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон планирует поставить Украине 14 боевых танков Challenger-2 "в ближайшие недели".
https://crimea.ria.ru/20221224/zoopark-sistem-voennyy-ekspert-otsenil-zapadnye-postavki-oruzhiya-vsu-1126115248.html
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), германия, новости, политика
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
Немецкая компания Rheinmetall: Киев сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года
11:29 15.01.2023 (обновлено: 11:30 15.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Об этом он рассказал газете Bild.
По словам Паппергера, в любом случае ФРГ не сможет передать Киеву большое количество машин, поскольку в распоряжении немецких вооруженных сил на сегодняшний день есть только 22 танка Leopard 2, которые можно было бы отправить Украине.
"У нас осталось и около 88 машин Leopard 1, но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро. Этот ремонт займет не менее года, поскольку машины не просто перекрашиваются, но и заново перестраиваются для использования в боевых действиях", - сказал он.
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство Германии в кратчайшие сроки предоставить Киеву боевые танки Leopard 2, заявиви, что "они необходимы для выживания", и что у союзников "очень мало времени для обсуждения".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон планирует поставить Украине 14 боевых танков Challenger-2 "в ближайшие недели".