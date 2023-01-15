Рейтинг@Mail.ru
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T11:29
2023-01-15T11:30
украина
всу (вооруженные силы украины)
германия
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b2d5e5e42a757d87b4f61225c01c9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Об этом он рассказал газете Bild.По словам Паппергера, в любом случае ФРГ не сможет передать Киеву большое количество машин, поскольку в распоряжении немецких вооруженных сил на сегодняшний день есть только 22 танка Leopard 2, которые можно было бы отправить Украине.Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство Германии в кратчайшие сроки предоставить Киеву боевые танки Leopard 2, заявиви, что "они необходимы для выживания", и что у союзников "очень мало времени для обсуждения".Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон планирует поставить Украине 14 боевых танков Challenger-2 "в ближайшие недели".
https://crimea.ria.ru/20221224/zoopark-sistem-voennyy-ekspert-otsenil-zapadnye-postavki-oruzhiya-vsu-1126115248.html
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125291204_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_a63406742c38e4f2b3da9645d306056b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, всу (вооруженные силы украины), германия, новости, политика
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине

Немецкая компания Rheinmetall: Киев сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года

11:29 15.01.2023 (обновлено: 11:30 15.01.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Об этом он рассказал газете Bild.
По словам Паппергера, в любом случае ФРГ не сможет передать Киеву большое количество машин, поскольку в распоряжении немецких вооруженных сил на сегодняшний день есть только 22 танка Leopard 2, которые можно было бы отправить Украине.
"У нас осталось и около 88 машин Leopard 1, но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро. Этот ремонт займет не менее года, поскольку машины не просто перекрашиваются, но и заново перестраиваются для использования в боевых действиях", - сказал он.
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство Германии в кратчайшие сроки предоставить Киеву боевые танки Leopard 2, заявиви, что "они необходимы для выживания", и что у союзников "очень мало времени для обсуждения".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон планирует поставить Украине 14 боевых танков Challenger-2 "в ближайшие недели".
Военные ВС Украины .Фото AFP
24 декабря 2022, 20:43
"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ
 
УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ГерманияНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Путин высказался о ходе спецоперации на Украине
14:11В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
13:33Умер Вахтанг Кикабидзе
13:03Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ
12:31Крымский мост полностью закроют для машин во вторник
12:09Керченская переправа 15 января: как курсируют паромы и что с погодой
11:48Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января
11:29Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
10:54Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
10:09Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно
09:58Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны
09:05Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера
08:35В Крыму возобновят работу продуктовых ярмарок
08:02На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту
03:20Придут ли в Крым снег и морозы
00:01Какой будет погода в Крыму 15 января
00:00Какой сегодня праздник: 15 января
20:43Удары по городам Украины: повреждены пять объектов
20:29ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
19:38Время снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год
Лента новостейМолния