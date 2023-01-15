https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html

Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине

Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине

Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T11:29

2023-01-15T11:29

2023-01-15T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина сможет получить танки Leopard 2 не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время. Об этом он рассказал газете Bild.По словам Паппергера, в любом случае ФРГ не сможет передать Киеву большое количество машин, поскольку в распоряжении немецких вооруженных сил на сегодняшний день есть только 22 танка Leopard 2, которые можно было бы отправить Украине.Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство Германии в кратчайшие сроки предоставить Киеву боевые танки Leopard 2, заявиви, что "они необходимы для выживания", и что у союзников "очень мало времени для обсуждения".Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон планирует поставить Украине 14 боевых танков Challenger-2 "в ближайшие недели".

https://crimea.ria.ru/20221224/zoopark-sistem-voennyy-ekspert-otsenil-zapadnye-postavki-oruzhiya-vsu-1126115248.html

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украина, всу (вооруженные силы украины), германия, новости, политика