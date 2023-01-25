https://crimea.ria.ru/20230125/sily-rossii-prodvinulis-v-artemovske--kiev-brosaet-rezerv-v-marinku-1126573109.html

Силы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку

Силы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Силы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку

Российские силы продолжают продвижение в Артемовске, бои идут уже в кварталах города. Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T12:04

2023-01-25T12:04

2023-01-25T12:04

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

сво

министерство обороны рф

чвк "вагнер"

украина

иностранные наемники всу

всу (вооруженные силы украины)

артемовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Российские силы продолжают продвижение в Артемовске, бои идут уже в кварталах города. Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщает РИА Новости.Бои за АртемовскВ пригороде и на улицах, которые еще недавно удерживались украинскими боевиками, идут боестолкновения."В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия. Но подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — сказал Пушилин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Бои за МарьинкуУкраинские войска стараются максимально оттянуть освобождение Марьинки российскими силами, ВСУ продолжает перебрасывать туда резерв, заявил Пушилин."Буквально ежедневно в тех сводках, которые мне поступают, мы видим продвижения наших подразделений. Сейчас боевые действия ведутся в частном секторе. Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы и старается изо всех сил затянуть освобождение Марьинки. Потому что после полного освобождения Марьинки мы выходим в направлении Курахово, Красногоровки - это те населенные пункты, которые позволят выходить на оперативное окружение Авдеевки", - сказал он.Город Марьинка находится к западу от Донецка. Взятие под контроль этого населенного пункта откроет дорогу на Красногоровку, откуда украинские войска наносят удары по Донецку.Читайте также на РИА Новости Крым:Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – ПушилинЧто происходит в Соледаре и Марьинке: информация ПушилинаРоссийские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230120/rossiyskie-sily-osvobodili-klescheevku-v-dnr--minoborony-1126495801.html

донецкая народная республика (днр)

украина

артемовск

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, министерство обороны рф, чвк "вагнер", украина, иностранные наемники всу, всу (вооруженные силы украины), артемовск