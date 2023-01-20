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Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны
Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике, всего за сутки на Донецком направлении уничтожены до 60 украинских... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T14:05
2023-01-20T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике, всего за сутки на Донецком направлении уничтожены до 60 украинских военных и спецтехника. Об этом сообщает Минобороны РФ.В районе Звановки также в Донбассе уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. Кроме того, за сутки на этом направлении уничтожены около 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.Ход боев на Купянском направленииАрмейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - рассказали в Минобороны.Сводка по Красному ЛимануНа Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили подразделения 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Стельмаховки и Макеевки Луганской Народной Республики, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - добавили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация ПушилинаРоссийские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на ЗапорожьеВ Кремле оценили слухи о конфликте между Минобороны и ЧВК "Вагнер"
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны

Минобороны: российские военные освободили Клещеевку в ДНР

14:05 20.01.2023 (обновлено: 14:23 20.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинобороны: российские военные освободили Клещеевку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Клещеевку в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике, всего за сутки на Донецком направлении уничтожены до 60 украинских военных и спецтехника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.
В районе Звановки также в Донбассе уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. Кроме того, за сутки на этом направлении уничтожены около 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.
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Ход боев на Купянском направлении

Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - рассказали в Минобороны.

Сводка по Красному Лиману

На Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили подразделения 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Стельмаховки и Макеевки Луганской Народной Республики, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - добавили в оборонном ведомстве.
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