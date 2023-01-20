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Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
Бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T19:19
2023-01-20T19:19
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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сво
новости
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он отметил, что бои уже идут в городе, и вагнеровцы продвигаются там и днем, и ночью. Сейчас – в районе мясокомбината.Освобождение ДНРДнем ранее один из командиров "Группы Вагнера" сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут в самом Артемовске, российские военные смогли взять под контроль промзону, а в жилых районах идет "зачистка" от украинских формирований.А 20 января стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР. На минувшей неделе в Минобороны заявили о важности освобождения Соледара. В ведомстве подчеркнули, что это позволит отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения, после чего взять их в котел. Соледар был полностью освобожден российскими военнослужащими 11 января. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в МО РФ. По словам Пушилина, потери ВСУ в боях за Соледар исчисляются тысячами. Он отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск расположен к северу от Горловки, на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина В Крыму оценили важность взятия Соледара Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, сво, новости, чвк "вагнер"
Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: вагнеровцы близки к оперативному окружению Артемовска

19:19 20.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения "Вагнера", которые там находятся", – цитирует Пушилина РИА Новости.
Он отметил, что бои уже идут в городе, и вагнеровцы продвигаются там и днем, и ночью. Сейчас – в районе мясокомбината.

Освобождение ДНР

Днем ранее один из командиров "Группы Вагнера" сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут в самом Артемовске, российские военные смогли взять под контроль промзону, а в жилых районах идет "зачистка" от украинских формирований.
А 20 января стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.
На минувшей неделе в Минобороны заявили о важности освобождения Соледара. В ведомстве подчеркнули, что это позволит отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения, после чего взять их в котел. Соледар был полностью освобожден российскими военнослужащими 11 января. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в МО РФ.
По словам Пушилина, потери ВСУ в боях за Соледар исчисляются тысячами. Он отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
Артемовск расположен к северу от Горловки, на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеСВОНовостиЧВК "Вагнер"
 
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