https://crimea.ria.ru/20230120/artemovsk-gotovyatsya-vzyat-v-operativnoe-okruzhenie--pushilin--1126502561.html

Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин

Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин

Бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T19:19

2023-01-20T19:19

2023-01-20T19:19

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бойцы частной военной компании "Вагнер" близки к оперативному окружению Артемовска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он отметил, что бои уже идут в городе, и вагнеровцы продвигаются там и днем, и ночью. Сейчас – в районе мясокомбината.Освобождение ДНРДнем ранее один из командиров "Группы Вагнера" сообщал, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут в самом Артемовске, российские военные смогли взять под контроль промзону, а в жилых районах идет "зачистка" от украинских формирований.А 20 января стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР. На минувшей неделе в Минобороны заявили о важности освобождения Соледара. В ведомстве подчеркнули, что это позволит отрезать украинские войска в Артемовске от снабжения, после чего взять их в котел. Соледар был полностью освобожден российскими военнослужащими 11 января. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в МО РФ. По словам Пушилина, потери ВСУ в боях за Соледар исчисляются тысячами. Он отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск расположен к северу от Горловки, на подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина В Крыму оценили важность взятия Соледара Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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