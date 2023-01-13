https://crimea.ria.ru/20230113/soledar-polnostyu-osvobozhden--zayavlenie-minoborony-1126384472.html
Соледар полностью освобожден – заявление Минобороны
Соледар полностью освобожден – заявление Минобороны - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Соледар полностью освобожден – заявление Минобороны
Российские военнослужащие завершили освобождение Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T13:36
2023-01-13T13:36
2023-01-13T13:49
сво
министерство обороны рф
соледар
донецкая народная республика (днр)
новости
вооруженные силы россии
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие завершили освобождение Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, сообщили в Минобороны.Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Только за последние трое суток российскими войсками в районе города уничтожено более 700 украинских военнослужащих.В министерстве отметили действия подразделений Воздушно-десантных войск, которые благодаря скрытому маневру совершили успешную атаку."В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции Вооруженных сил Украины, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон", - подчеркнули в Минобороны.Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. В свою очередь основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города и начале зачистки соляных шахт.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в сою очередь отметил "абсолютно самоотверженные, героические действия" российских войск не только в этом городе, но и на многих направлениях, где ведутся наступательные действия.Военные аналитики выразили мнение, что взятие Соледара даст российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили важность взятия СоледараМинобороны сообщило об успешном наступлении на Донецком направленииВ Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230111/chvk-vagner-vzyali-soledar-bolee-500-ukrainskikh-voennykh-unichtozheny-1126351422.html
https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html
соледар
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сво, министерство обороны рф, соледар, донецкая народная республика (днр), новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе
Соледар полностью освобожден – заявление Минобороны
Минобороны: 12 января российскими войсками завершено освобождение Соледара
13:36 13.01.2023 (обновлено: 13:49 13.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие завершили освобождение Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
"Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, сообщили в Минобороны.
Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Только за последние трое суток российскими войсками в районе города уничтожено более 700 украинских военнослужащих.
"Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.
В министерстве отметили действия подразделений Воздушно-десантных войск, которые благодаря скрытому маневру совершили успешную атаку.
"В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции Вооруженных сил Украины, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон", - подчеркнули в Минобороны.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар
с северной и южной частей города. В свою очередь основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города
и начале зачистки соляных шахт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в сою очередь отметил
"абсолютно самоотверженные, героические действия" российских войск не только в этом городе, но и на многих направлениях, где ведутся наступательные действия.
Военные аналитики выразили мнение, что взятие Соледара даст российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это открывает российским силам перспективы для освобождения
Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск.
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