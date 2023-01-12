https://crimea.ria.ru/20230112/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novykh-tselyakh-spetsoperatsii-1126362871.html
В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации
В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации
Все прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий,... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T13:52
2023-01-12T13:52
2023-01-12T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Все прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал он журналистам.Представитель Кремля также заверил, что Россия намерена освободить всю территорию Донецкой и Луганской народных республик в их границах.Говоря об установлении контроля над Соледаром, Песков отметил "абсолютно самоотверженные, героические действия" российских войск не только в этом городе, но и на многих направлениях, где ведутся наступательные действия.Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. В свою очередь основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города и начале зачистки соляных шахт.Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что взятие Соледара и Марьинки открывает перспективы для освобождения Артемовска и дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на ГерасимоваКлючевой пункт: что значит для российских войск взятие СоледараПереломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
https://crimea.ria.ru/20230111/vse-problemy-po-obespecheniyu-uchastvuyuschikh-v-svo-chastey-budut-resheny--putin-1126345008.html
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россия, дмитрий песков, сво, соледар, события в донбассе, новости, владимир путин (политик), украина
В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации
Песков: все прежние цели СВО остаются на повестке дня, о новых целях Путин не говорил
13:52 12.01.2023 (обновлено: 13:54 12.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Все прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля также заверил, что Россия намерена освободить всю территорию Донецкой и Луганской народных республик в их границах.
Говоря об установлении контроля над Соледаром, Песков отметил "абсолютно самоотверженные, героические действия" российских войск не только в этом городе, но и на многих направлениях, где ведутся наступательные действия.
"Проделана действительно гигантская работа… Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Но не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди", – подчеркнул Песков.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар
с северной и южной частей города. В свою очередь основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города
и начале зачистки соляных шахт.
Военный эксперт Юрий Кнутов считает
, что взятие Соледара и Марьинки открывает перспективы для освобождения Артемовска и дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.
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