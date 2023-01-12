https://crimea.ria.ru/20230112/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novykh-tselyakh-spetsoperatsii-1126362871.html

В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации

В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Кремле ответили на вопрос о новых целях спецоперации

Все прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий,... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T13:52

2023-01-12T13:52

2023-01-12T13:54

россия

дмитрий песков

сво

соледар

события в донбассе

новости

владимир путин (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Все прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня", - сказал он журналистам.Представитель Кремля также заверил, что Россия намерена освободить всю территорию Донецкой и Луганской народных республик в их границах.Говоря об установлении контроля над Соледаром, Песков отметил "абсолютно самоотверженные, героические действия" российских войск не только в этом городе, но и на многих направлениях, где ведутся наступательные действия.Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. В свою очередь основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города и начале зачистки соляных шахт.Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что взятие Соледара и Марьинки открывает перспективы для освобождения Артемовска и дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на ГерасимоваКлючевой пункт: что значит для российских войск взятие СоледараПереломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин

https://crimea.ria.ru/20230111/vse-problemy-po-obespecheniyu-uchastvuyuschikh-v-svo-chastey-budut-resheny--putin-1126345008.html

россия

соледар

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, сво, соледар, события в донбассе, новости, владимир путин (политик), украина