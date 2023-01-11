https://crimea.ria.ru/20230111/klyuchevoy-punkt-chto-znachit-dlya-rossiyskikh-voysk-vzyatie-soledara-1126349919.html

Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара

Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара

Взятие под контроль Соледара в Донецкой Народной Республике открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск,... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T19:15

2023-01-11T19:15

2023-01-11T19:16

всу (вооруженные силы украины)

сво

политика

армия и флот

украина

россия

соледар

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Взятие под контроль Соледара в Донецкой Народной Республике открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.Обороняться дальше будет тяжело"Соледар – можно сказать, как "цветок". С него можно развивать наступление на север на Северск, перерезать трассу Северск – Славянск – Краматорск, держать ее под огневым контролем, выходить на южные рубежи Краматорска и Славянска. С севера охватывается Артемовск, открывается выход на Часов Яр, с севера заходим на Авдеевку. Противнику придется очень сложно держать там оборону", – сказал Леонков в эфире телеканала "Sputnik на русском".Аналитик отметил, что Соледар входил в так называемую вторую линию обороны, которую Украина выстраивала в течение восьми лет в Донбассе: Северск – Соледар – Артемовск – Авдеевка – Угледар, за которой также находятся укрепления в Часов Яре, Константиновке, Славянске и Краматорске."Этот район очень важен и как пункт снабжения и как точка, с которой можно потом развивать наступление как на Северск, Краматоск и Славянск с юга, так и на Артемовск и Авдеевку с севера. Это ключевой пункт", – подчеркнул он.Не считаясь с потерямиПо словам Леонкова, эти линии обороны в Донбассе – единственное на всей Украине мощная цепочка фортификационных сооружений, позволявших долгое время вести оборонительные бои. Поэтому украинское командование "цеплялось за каждый метр" в Соледаре и не считалось с потерями, которые, по неофициальным данным, составляют порядка 25 тысяч человек убитыми и ранеными.Эти потери скажутся на боеспособности ВСУ, но не критично, полагает военный эксперт.Леонков выразил убеждение, что взятие Соледара, его окончательная зачистка и дальнейшее продвижение на запад "приведет к хорошим последствиям для нашей армии".В ночь на среду российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию города Соледара.Позже Минобороны РФ заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе.Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что российские силы ведут зачистку Соледара, город можно считать уже взятым.

https://crimea.ria.ru/20230111/shoygu-smenil-komanduyuschego-gruppirovkoy-voysk-v-svo-1126349303.html

украина

россия

соледар

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, политика, армия и флот, украина, россия, соледар, донецкая народная республика (днр)