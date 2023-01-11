https://crimea.ria.ru/20230111/boytsy-chvk-vagner-vzyali-pod-kontrol-vsyu-territoriyu-soledara--prigozhin-1126335835.html

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин

Подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T09:45

2023-01-11T09:45

2023-01-11T09:47

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

соледар

донецкая народная республика (днр)

новости

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин.Он подчеркнул, что в штурме Соледара участвовали только бойцы ЧВК "Вагнер".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. Сейчас в этих населенных пунктах идут ожесточенные бои.По мнению военных аналитиков, взятие Соледара дает российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска.

https://crimea.ria.ru/20221228/pushilin-sravnil-boi-za-artemovsk-s-osvobozhdeniem-mariupolya-1126163677.html

соледар

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, соледар, донецкая народная республика (днр), новости, чвк "вагнер"