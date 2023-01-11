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Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин
Подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T09:45
2023-01-11T09:47
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
соледар
донецкая народная республика (днр)
новости
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин.Он подчеркнул, что в штурме Соледара участвовали только бойцы ЧВК "Вагнер".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. Сейчас в этих населенных пунктах идут ожесточенные бои.По мнению военных аналитиков, взятие Соледара дает российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска.
https://crimea.ria.ru/20221228/pushilin-sravnil-boi-za-artemovsk-s-osvobozhdeniem-mariupolya-1126163677.html
соледар
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, соледар, донецкая народная республика (днр), новости, чвк "вагнер"
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин

Евгений Пригожин: вся территория Соледара находится под контролем ЧВК "Вагнер"

09:45 11.01.2023 (обновлено: 09:47 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомат бойца артиллерийского расчета
Автомат бойца артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию города Соледар Донецкой Народной Республики, за который в последние дни шли ожесточенные бои. Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", - приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Он подчеркнул, что в штурме Соледара участвовали только бойцы ЧВК "Вагнер".
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. Сейчас в этих населенных пунктах идут ожесточенные бои.
По мнению военных аналитиков, взятие Соледара дает российским войскам возможность зайти в глубокий тыл группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Чтобы избежать ее окружения, украинское военное командование может принять решение вывести группировку из Артемовска.
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