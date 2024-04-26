https://crimea.ria.ru/20240426/v-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1136882447.html
В Туапсе произошло землетрясение
В Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Туапсе произошло землетрясение
В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T13:54
2024-04-26T13:54
2024-04-26T13:58
землетрясение
новости
природа
стихия
туапсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882572_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_e4c35369ca7a0182f7a6d6494feebd9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр.Уточняется, что эпицентр располагался в Туапсе в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.В конце марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в турецкой Анталье. Также 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра с населением в 188 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии. В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения
туапсе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882572_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_97642d37d90ec05ffc33cbc86da9a5e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, новости, природа, стихия, туапсе
В Туапсе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туапсе
13:54 26.04.2024 (обновлено: 13:58 26.04.2024)