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В Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Туапсе произошло землетрясение
В Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Туапсе произошло землетрясение
В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T13:54
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землетрясение
новости
природа
стихия
туапсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр.Уточняется, что эпицентр располагался в Туапсе в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.В конце марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в турецкой Анталье. Также 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра с населением в 188 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии. В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения
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землетрясение, новости, природа, стихия, туапсе
В Туапсе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туапсе

13:54 26.04.2024 (обновлено: 13:58 26.04.2024)
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр.
"В 12:16 в Туапсе произошло землетрясение, – сказано в сообщении. – Магнитуда составила 4,1".
Уточняется, что эпицентр располагался в Туапсе в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.
В конце марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в турецкой Анталье. Также 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра с населением в 188 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии. В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов.
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