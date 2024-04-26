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В Туапсе произошло землетрясение

В Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Туапсе произошло землетрясение

В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T13:54

2024-04-26T13:54

2024-04-26T13:58

землетрясение

новости

природа

стихия

туапсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В море у берега Таупсе произошло землетрясение. Об этом сообщает Обнинский сейсмологический центр.Уточняется, что эпицентр располагался в Туапсе в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет.В конце марта землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано в турецкой Анталье. Также 29 марта мощное землетрясение произошло в Греции. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, на расстоянии 122 км к юго-западу от города Патра с населением в 188 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано 22 марта на границе Таджикистана и Киргизии. В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения

туапсе

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2024

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землетрясение, новости, природа, стихия, туапсе