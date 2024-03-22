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Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T13:57
2024-03-22T13:57
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таджикистан
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики.В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов. В селах Кара-Тейит и Карамык – 4 балла, селе Шибээ – около 4 баллов, Дараут- Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек – 3 балла, уточнили сейсмологи.Это уже второе за последние сутки землетрясение в этом районе. Тремя часами ранее подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксированы сейсмологами академии на территории Кыргызстана, в 15 км к юго-западу от села Нура и 137 км к юго-востоку от города Ош.В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Нура и Икизяк - 3 балла, в селах Иркештам, Кек-Суу- 2,5 балла.В начале марта на границе Казахстана с Киргизией и на территории Китая произошли сильные землетрясения магнитудой 6,1 и 4,7.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияЗемлетрясение произошло в Крыму - что известноСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны
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землетрясение, в мире, киргизия, таджикистан, происшествия, сейсмология, новости, инфографика
Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана

13:57 22.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики.
"Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 16 км к юго-востоку от села Кара-Тейит, в 15 км к югу от села Карамык и 124 км к юго- востоку от города Баткен", – сказано в сообщении.
В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов. В селах Кара-Тейит и Карамык – 4 балла, селе Шибээ – около 4 баллов, Дараут- Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек – 3 балла, уточнили сейсмологи.
Это уже второе за последние сутки землетрясение в этом районе. Тремя часами ранее подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксированы сейсмологами академии на территории Кыргызстана, в 15 км к юго-западу от села Нура и 137 км к юго-востоку от города Ош.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Нура и Икизяк - 3 балла, в селах Иркештам, Кек-Суу- 2,5 балла.
Характеристика землетрясенийХарактеристика землетрясений
В начале марта на границе Казахстана с Киргизией и на территории Китая произошли сильные землетрясения магнитудой 6,1 и 4,7.
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