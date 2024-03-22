https://crimea.ria.ru/20240322/silnoe-zemletryasenie-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana--chto-izvestno-1135925954.html

Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно

Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Сильное землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана – что известно

На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T13:57

2024-03-22T13:57

2024-03-22T13:57

землетрясение

в мире

киргизия

таджикистан

происшествия

сейсмология

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. На границе Таджикистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики.В населенных пунктах региона интенсивность землетрясения составила от четырех до трех баллов. В селах Кара-Тейит и Карамык – 4 балла, селе Шибээ – около 4 баллов, Дараут- Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек – 3 балла, уточнили сейсмологи.Это уже второе за последние сутки землетрясение в этом районе. Тремя часами ранее подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксированы сейсмологами академии на территории Кыргызстана, в 15 км к юго-западу от села Нура и 137 км к юго-востоку от города Ош.В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Нура и Икизяк - 3 балла, в селах Иркештам, Кек-Суу- 2,5 балла.В начале марта на границе Казахстана с Киргизией и на территории Китая произошли сильные землетрясения магнитудой 6,1 и 4,7.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошли два землетрясенияЗемлетрясение произошло в Крыму - что известноСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны

киргизия

таджикистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, в мире, киргизия, таджикистан, происшествия, сейсмология, новости, инфографика