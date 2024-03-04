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Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией

Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией

Сильные землетрясения магнитудой 6.1 и 4.7 в понедельник утром зафиксированы на границе Казахстана с Киргизстаном и на территории Китая. Информация о подземных... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T10:14

2024-03-04T10:14

2024-03-04T10:14

землетрясение

казахстан

алма-аты

киргизия

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сильные землетрясения магнитудой 6.1 и 4.7 в понедельник утром зафиксированы на границе Казахстана с Киргизстаном и на территории Китая. Информация о подземных толчках размещена на сайте Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Республики Казахстан.По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км. Ощутимость в Алматы – 5 баллов.В 6.50 мск было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 399 км на юго-восток от города Алматы - на территории Китая."Магнитуда MPV 4.7. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет", - уточняют в научном центре.Неделю назад подземные толчки были зафиксированы в Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Эхимэ. Угрозы цунами не было. Очаг залегал на глубине 50 километров под землей.Читайте также на РИА Новости Крым:На турецком курорте произошло землетрясениеЗемлетрясение произошло в Крыму - что известноМощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, казахстан, алма-аты , киргизия, китай, происшествия, в мире, новости, инфографика