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Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией
Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией
Сильные землетрясения магнитудой 6.1 и 4.7 в понедельник утром зафиксированы на границе Казахстана с Киргизстаном и на территории Китая. Информация о подземных... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T10:14
2024-03-04T10:14
2024-03-04T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сильные землетрясения магнитудой 6.1 и 4.7 в понедельник утром зафиксированы на границе Казахстана с Киргизстаном и на территории Китая. Информация о подземных толчках размещена на сайте Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Республики Казахстан.По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км. Ощутимость в Алматы – 5 баллов.В 6.50 мск было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 399 км на юго-восток от города Алматы - на территории Китая."Магнитуда MPV 4.7. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет", - уточняют в научном центре.Неделю назад подземные толчки были зафиксированы в Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Эхимэ. Угрозы цунами не было. Очаг залегал на глубине 50 километров под землей.Читайте также на РИА Новости Крым:На турецком курорте произошло землетрясениеЗемлетрясение произошло в Крыму - что известноМощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения
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землетрясение, казахстан, алма-аты , киргизия, китай, происшествия, в мире, новости, инфографика
Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией
Сильные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизстаном и в Китае
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сильные землетрясения магнитудой 6.1 и 4.7 в понедельник утром зафиксированы на границе Казахстана с Киргизстаном и на территории Китая. Информация о подземных толчках размещена на сайте Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Республики Казахстан.
"4 марта 2024 года в 11.22 Алматинского времени (9.22 мск) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 31 км на юг от города Алматы на границе Казахстана и Киргизстана. Магнитуда MPV 6.1", - говорится в сообщении.
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км. Ощутимость в Алматы – 5 баллов.
В 6.50 мск было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 399 км на юго-восток от города Алматы - на территории Китая.
"Магнитуда MPV 4.7. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет", - уточняют в научном центре.
Неделю назад подземные толчки были зафиксированы
в Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Эхимэ. Угрозы цунами не было. Очаг залегал на глубине 50 километров под землей.
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