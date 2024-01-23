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Мощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Мощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения
Мощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Мощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая, пострадали шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T06:45
2024-01-23T06:48
землетрясение
китай
в мире
происшествия
новости
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая, пострадали шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.Сообщается, что землетрясение произошло в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района во вторник в 2.09 по местному времени, очаг располагался на глубине 22 километра. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока максимальной магнитудой до 5,3.Полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.В пострадавшие районы направлены пожарные, медицинские и другие экстренные службы - всего более тысячи человек.Подземные толчки ощущались и в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. В частности в Алма-Ате магнитуда землетрясения составила 6,7.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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РИА Новости Крым
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землетрясение, китай, в мире, происшествия, новости, сейсмология
Мощное землетрясение в Китае - есть пострадавшие и разрушения

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая

06:45 23.01.2024 (обновлено: 06:48 23.01.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая, пострадали шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Сообщается, что землетрясение произошло в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района во вторник в 2.09 по местному времени, очаг располагался на глубине 22 километра. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока максимальной магнитудой до 5,3.
Полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.
В пострадавшие районы направлены пожарные, медицинские и другие экстренные службы - всего более тысячи человек.
Подземные толчки ощущались и в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. В частности в Алма-Ате магнитуда землетрясения составила 6,7.
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ЗемлетрясениеКитайВ миреПроисшествияНовостиСейсмология
 
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