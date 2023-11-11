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Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму
Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму
В субботу серия небольших подземных толчков с максимальной магнитудой 4,4 была произошла в юго-западных и центральных районах Турции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T19:42
2023-11-11T19:42
турция
крым
землетрясение в крыму
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в мире
сейсмология
сейсмостанция "симферополь"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В субботу серия небольших подземных толчков с максимальной магнитудой 4,4 была произошла в юго-западных и центральных районах Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Землетрясение в 4,4 балла зарегистрировано в курортной провинции Аланья на юго-западе Турции. Кроме того, по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, менее выраженные толчки также фиксировались в центральных районах страны и в 15 километрах от турецкого города Туфанбейли.Однако, как рассказал РИА Новости Крым начальник сейсмической станции "Симферополь" Федор Панков, серия этих землетрясений не докатится до полуострова, крымчанам ничего не угрожает."Это небольшие землетрясения. Очень слабый сигнал. И навряд ли они подлежат у нас обработке", - сказал он.В минувший четверг, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 также были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни больше двух тысяч человек.Японский эксперт по землетрясениям Йошинори Мориваки, участвовавший в семинаре, организованном в Адыямане, заявил, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известноВ США перед саммитом АТЭС произошло землетрясениеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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турция, крым, землетрясение в крыму, землетрясение, в мире, сейсмология, сейсмостанция "симферополь", федор панков, новости, общество, стихия
Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму

Серия субботних землетрясений в Турции не угрожает Крыму - сейсмолог Панков

19:42 11.11.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В субботу серия небольших подземных толчков с максимальной магнитудой 4,4 была произошла в юго-западных и центральных районах Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение в 4,4 балла зарегистрировано в курортной провинции Аланья на юго-западе Турции. Кроме того, по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, менее выраженные толчки также фиксировались в центральных районах страны и в 15 километрах от турецкого города Туфанбейли.
Однако, как рассказал РИА Новости Крым начальник сейсмической станции "Симферополь" Федор Панков, серия этих землетрясений не докатится до полуострова, крымчанам ничего не угрожает.
"Это небольшие землетрясения. Очень слабый сигнал. И навряд ли они подлежат у нас обработке", - сказал он.
В минувший четверг, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.
Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 также были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни больше двух тысяч человек.
Японский эксперт по землетрясениям Йошинори Мориваки, участвовавший в семинаре, организованном в Адыямане, заявил, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно
В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
 
ТурцияКрымЗемлетрясение в КрымуЗемлетрясениеВ миреСейсмологияСейсмостанция "Симферополь"Федор ПанковНовостиОбществоСтихия
 
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