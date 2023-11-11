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В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 11.11.2023
В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
В день открытия саммита АТЭС в США у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T08:53
2023-11-11T08:53
2023-11-11T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В день открытия саммита АТЭС в США у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).Толчки были зафиксированы в 03.15 по времени UTC (06.15 мск), эпицентр располагался в 167 километрах от города Ферндейл, очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.В субботу в Северной Калифорнии в Сан-Франциско стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).Мероприятие продлится с 11 по 17 ноября и знаменует собой окончание года председательства США в организации.АТЭС – международное объединение, нацеленное на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 стран, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который хоть и является частью КНР, выделен в качестве отдельного участника, увеличивая число членов объединения до 21.Главные интриги саммита – участие российской делегации и встреча президента США с председателем КНР.Участие РоссииУровень представленности России на саммите оставался, возможно, главным вопросом перед началом мероприятия.В американском госдепартаменте заявляли РИА Новости, что США будут работать над участием делегации от России, но с учетом требований американского законодательства и действующих санкционных ограничений.В результате пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что по поручению главы государства российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.Джо Байден и Си ЦзиньпинНаибольшее внимание, пишет РИА Новости, на саммите будет приковано к встрече первых лиц США и Китая. Последний раз Джо Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года.Несмотря на рост напряженности в отношениях двух государств, обе страны успели провести серию встречных визитов высокопоставленных чиновников. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известноТысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
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сша, новости, в мире, землетрясение, стихия
В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Калифорнии – USGS
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В день открытия саммита АТЭС в США у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 03.15 по времени UTC (06.15 мск), эпицентр располагался в 167 километрах от города Ферндейл, очаг залегал на глубине восьми километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
В субботу в Северной Калифорнии в Сан-Франциско стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Мероприятие продлится с 11 по 17 ноября и знаменует собой окончание года председательства США в организации.
АТЭС – международное объединение, нацеленное на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 стран, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который хоть и является частью КНР, выделен в качестве отдельного участника, увеличивая число членов объединения до 21.
Главные интриги саммита – участие российской делегации и встреча президента США с председателем КНР.
Участие России
Уровень представленности России на саммите оставался, возможно, главным вопросом перед началом мероприятия.
В американском госдепартаменте заявляли РИА Новости, что США будут работать над участием делегации от России, но с учетом требований американского законодательства и действующих санкционных ограничений.
В результате пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что по поручению главы государства российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Джо Байден и Си Цзиньпин
Наибольшее внимание, пишет РИА Новости, на саммите будет приковано к встрече первых лиц США и Китая. Последний раз Джо Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года.
Несмотря на рост напряженности в отношениях двух государств, обе страны успели провести серию встречных визитов высокопоставленных чиновников. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября.
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