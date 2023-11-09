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Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно
Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано на границе Турции и Сирии, сообщается на официальном сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T07:49
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землетрясение
новости
турция
сирия
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано на границе Турции и Сирии, сообщается на официальном сайте Европейского сейсмологического центра. По данным ученых, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 21 км к востоку от турецкого города Искендерун с населением 159 тысяч человек и в 8 км от к северо-северо-востоку от 60-тысячного Кирихана (Турция). Очаг залегал на глубине 9 км.Магнитуда землетрясения составила 4,7. О жертвах и разрушениях к этому времени не сообщается.Накануне землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168. Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни свыше 2000 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:В Греции произошло мощное землетрясениеРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертЗемлетрясение в Дагестане: что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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землетрясение, новости, турция, сирия, стихия
Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно

Европейски сейсмоцентр: на границе Турции и Сирии зафиксированы мощные подземные толчки

07:49 09.11.2023 (обновлено: 07:50 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано на границе Турции и Сирии, сообщается на официальном сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным ученых, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 21 км к востоку от турецкого города Искендерун с населением 159 тысяч человек и в 8 км от к северо-северо-востоку от 60-тысячного Кирихана (Турция). Очаг залегал на глубине 9 км.
Магнитуда землетрясения составила 4,7. О жертвах и разрушениях к этому времени не сообщается.
Накануне землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168. Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни свыше 2000 человек.
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