https://crimea.ria.ru/20231104/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-nepale-uvelichilos-do-157-1132580320.html
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157 - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T17:33
2023-11-04T17:33
2023-11-04T17:33
непал
землетрясение
стихия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132580457_0:33:1440:843_1920x0_80_0_0_204a875de663a658177c5fa38e680f30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений, подземные толчки с эпицентром в районе Джаджаркот были зафиксированы поздно вечером в пятницу. Сильные толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.Ранее сообщалось о 128 погибших.По данным местных СМИ, сильные разрушения произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу в связи с произошедшим.3 ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертВ Непале произошло мощное землетрясениеЕще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
непал
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132580457_316:0:1440:843_1920x0_80_0_0_a34f762b437c140cb90cc3089f4c7d15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, землетрясение, стихия, в мире, новости
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
Количество жертв землетрясения в Непале увеличилось до 157, пострадали 168 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений, подземные толчки с эпицентром в районе Джаджаркот были зафиксированы поздно вечером в пятницу. Сильные толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.
Ранее сообщалось
о 128 погибших.
По данным местных СМИ, сильные разрушения произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.
Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу в связи с произошедшим.
3 ноября землетрясение произошло
в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.
Читайте также на РИА Новости Крым: