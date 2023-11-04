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Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157 - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157 - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T17:33
2023-11-04T17:33
непал
землетрясение
стихия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений, подземные толчки с эпицентром в районе Джаджаркот были зафиксированы поздно вечером в пятницу. Сильные толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.Ранее сообщалось о 128 погибших.По данным местных СМИ, сильные разрушения произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу в связи с произошедшим.3 ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертВ Непале произошло мощное землетрясениеЕще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
непал
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РИА Новости Крым
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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непал, землетрясение, стихия, в мире, новости
Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157

Количество жертв землетрясения в Непале увеличилось до 157, пострадали 168 человек

17:33 04.11.2023
 
© AP Photo Nepal Prime Minister's OfficeПоследствия землетрясения в Непале
Последствия землетрясения в Непале - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo Nepal Prime Minister's Office
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений, подземные толчки с эпицентром в районе Джаджаркот были зафиксированы поздно вечером в пятницу. Сильные толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.
Ранее сообщалось о 128 погибших.
По данным местных СМИ, сильные разрушения произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.
Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу в связи с произошедшим.
3 ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.
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Заголовок открываемого материала
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