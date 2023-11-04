https://crimea.ria.ru/20231104/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-nepale-uvelichilos-do-157-1132580320.html

Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157

Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157 - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157

По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T17:33

2023-11-04T17:33

2023-11-04T17:33

непал

землетрясение

стихия

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132580457_0:33:1440:843_1920x0_80_0_0_204a875de663a658177c5fa38e680f30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. По меньшей мере, 157 человек погибли при землетрясении в Непале, еще 168 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений, подземные толчки с эпицентром в районе Джаджаркот были зафиксированы поздно вечером в пятницу. Сильные толчки ощущались в столице страны городе Катманду и городах соседней Индии, включая Нью-Дели. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4.Ранее сообщалось о 128 погибших.По данным местных СМИ, сильные разрушения произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена. В этой связи количество погибших может вырасти.Власти объявили о выделении 100 миллионов непальских рупий (более 750 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающих врачей-специалистов.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу в связи с произошедшим.3 ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертВ Непале произошло мощное землетрясениеЕще одно за день: землетрясение произошло в Австралии

непал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, землетрясение, стихия, в мире, новости