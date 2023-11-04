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Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек
Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек
В Непале в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Жертвами стихии стали по меньшей мере 128 человек, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T09:02
2023-11-04T09:02
землетрясение
непал
стихия
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Непале в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Жертвами стихии стали по меньшей мере 128 человек, сообщает агентство Рейтер.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:47 по местному времени в западном районе Джаджаркота и в соседнем округе Рукум провинции Карнали. Эпицентр находился в деревне Рамиданда. Третьего ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, непал, стихия, происшествия, общество, новости
Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек

Жертвами землетрясения в Непале стали 128 человек - СМИ

09:02 04.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Непал
Зарубежные страны. Непал - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Непале в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Жертвами стихии стали по меньшей мере 128 человек, сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:47 по местному времени в западном районе Джаджаркота и в соседнем округе Рукум провинции Карнали. Эпицентр находился в деревне Рамиданда.
"Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", - говорится в сообщении агентства.
Третьего ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.
25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.
 
ЗемлетрясениеНепалСтихияПроисшествияОбществоНовости
 
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