https://crimea.ria.ru/20231104/razrushitelnoe-zemletryasenie-v-nepale-pogibli-128-chelovek-1132569681.html

Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек

Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Разрушительное землетрясение в Непале: погибли 128 человек

В Непале в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Жертвами стихии стали по меньшей мере 128 человек, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T09:02

2023-11-04T09:02

2023-11-04T09:02

землетрясение

непал

стихия

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Непале в субботу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Жертвами стихии стали по меньшей мере 128 человек, сообщает агентство Рейтер.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:47 по местному времени в западном районе Джаджаркота и в соседнем округе Рукум провинции Карнали. Эпицентр находился в деревне Рамиданда. Третьего ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Стихия вызвала оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея.25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.

непал

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, непал, стихия, происшествия, общество, новости