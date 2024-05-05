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Крупный пожар в овощехранилище в Крыму ликвидирован

Крупный пожар в овощехранилище в Крыму ликвидирован - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Крупный пожар в овощехранилище в Крыму ликвидирован

Открытое горение на агрофирме в Крыму ликвидировано. Тушение деревянных паллетов продолжается. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T22:59

2024-05-05T22:59

2024-05-05T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Открытое горение на агрофирме в Крыму ликвидировано. Тушение деревянных паллетов продолжается. Об этом сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в воскресенье в селе Жемчужное (Нижнегорский район Крыма) - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов.К 18 часам специалистам МЧС России удалось локализовать пожар. Площадь его составила 1 800 квадратных метров, в тушении принимали участие 508 человек.Из-за сильного ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе вспыхнул пожарСотня свиней и 50 тонн зерна сгорели ночью на ферме в КрымуЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных

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2024

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