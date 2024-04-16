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ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных - РИА Новости Крым, 16.04.2024
ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
В экзотариуме "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T15:14
2024-04-16T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В экзотариуме "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей. Подробнее о происшествии – в материале РИА Новости Крым.Сообщение о возгорании пятиэтажного здания "Тропикпарка" поступило спасателям в 02:33. Пламя быстро распространилось по павильонам, где находились животные. По данным крымского главка МЧС, когда спасатели прибыли на место, огонь полностью охватил кровлю зоопарка. Тушение пожара осложнялось тем, что крыша состояла из деревянной обрешетки, а в вольерах находилось сено. Это способствовало быстрому распространению огня. В результате внутри здания произошло обрушение конструкций.Пожарным удалось спасти из задымленного помещения женщину, которая по ночам присматривала за зоопарком, а также двух медведей. Все остальные питомцы погибли. По информации на сайте "Тропикпарка", там содержались более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.В их числе лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративные свинки, хомячки, крокодилы, гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, пауки-птицееды, капибара, декоративные кролики, попугаи (ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, розелла пестрая) и другие. Питомцы располагалась на всех пяти этажах здания.Пожар удалось потушить к пяти часам утра. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров, его причину устанавливают эксперты. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают осмотр территории, опрашивают свидетелей, работников и руководство зоопарка.Также Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура республики.Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности и содержания животных в культурно-зрелищных целях.
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РИА Новости Крым
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ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных

В сгоревшем "Тропикпарке" в Евпатории погибли более 150 животных и птиц

15:14 16.04.2024 (обновлено: 17:15 16.04.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в контактном зоопарке Евпатории
Пожар в контактном зоопарке Евпатории
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В экзотариуме "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей. Подробнее о происшествии – в материале РИА Новости Крым.
"Речь идет о гибели более 150 животных, птиц и рептилий. Госкомветеринарии выполняет все необходимые действия по обращению собственника этих животных. После окончания всех мероприятий погибших животных отправят на кремацию. Животные, которых удалось спасти, проходят реабилитацию", – рассказал РИА Новости Крым председатель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
Сообщение о возгорании пятиэтажного здания "Тропикпарка" поступило спасателям в 02:33. Пламя быстро распространилось по павильонам, где находились животные. По данным крымского главка МЧС, когда спасатели прибыли на место, огонь полностью охватил кровлю зоопарка. Тушение пожара осложнялось тем, что крыша состояла из деревянной обрешетки, а в вольерах находилось сено. Это способствовало быстрому распространению огня. В результате внутри здания произошло обрушение конструкций.
Пожарным удалось спасти из задымленного помещения женщину, которая по ночам присматривала за зоопарком, а также двух медведей. Все остальные питомцы погибли. По информации на сайте "Тропикпарка", там содержались более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.
В их числе лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративные свинки, хомячки, крокодилы, гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, пауки-птицееды, капибара, декоративные кролики, попугаи (ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, розелла пестрая) и другие. Питомцы располагалась на всех пяти этажах здания.
Пожар удалось потушить к пяти часам утра. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров, его причину устанавливают эксперты. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают осмотр территории, опрашивают свидетелей, работников и руководство зоопарка.
Также Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура республики.
Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности и содержания животных в культурно-зрелищных целях.
 
ЕвпаторияНовости КрымаКрымПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымЖивотные
 
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