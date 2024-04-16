https://crimea.ria.ru/20240416/pri-pozhare-v-krymskom-tropikparke-obrushilis-konstruktsii--sk-1136584114.html

При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК

При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК - РИА Новости Крым, 16.04.2024

При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК

При пожаре в евпаторийском контактном зоопарке (экзотариуме) "Тропикпарк" произошло обрушение конструкций, Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T11:20

2024-04-16T11:20

2024-04-16T11:20

евпатория

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. При пожаре в евпаторийском контактном зоопарке (экзотариуме) "Тропикпарк" произошло обрушение конструкций, Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следователи СК проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Сотрудники СК и эксперты устанавливают причину пожара.Главное управление МЧС по Крыму во вторник сообщило о пожаре на территории экзотариума "Тропикпарк" в Евпатории.К прибытию пожарных на место кровля контактного зоопарка была полностью охвачена огнем. Тушение пожара осложнялось тем, что кровля состояла из деревянной обрешетки, а в вольерах находилось сено.В задымленном помещении спасатели обнаружили и эвакуировали женщину. Кроме того, сотрудникам МЧС России удалось спасти двух медведей.Площадь возгорания составила 625 квадратных метров. Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники. Потушить пламя удалось к 5 часам утра.Экзотариум находится в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных - более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пенсионера спасены на пожаре в КрымуКошка едва не сожгла дом в СимферополеПожар в евпаторийском экзотариуме - дело на контроле прокуратуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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