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При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК
При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК - РИА Новости Крым, 16.04.2024
При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК
При пожаре в евпаторийском контактном зоопарке (экзотариуме) "Тропикпарк" произошло обрушение конструкций, Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:20
2024-04-16T11:20
евпатория
пожар
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новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. При пожаре в евпаторийском контактном зоопарке (экзотариуме) "Тропикпарк" произошло обрушение конструкций, Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следователи СК проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Сотрудники СК и эксперты устанавливают причину пожара.Главное управление МЧС по Крыму во вторник сообщило о пожаре на территории экзотариума "Тропикпарк" в Евпатории.К прибытию пожарных на место кровля контактного зоопарка была полностью охвачена огнем. Тушение пожара осложнялось тем, что кровля состояла из деревянной обрешетки, а в вольерах находилось сено.В задымленном помещении спасатели обнаружили и эвакуировали женщину. Кроме того, сотрудникам МЧС России удалось спасти двух медведей.Площадь возгорания составила 625 квадратных метров. Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники. Потушить пламя удалось к 5 часам утра.Экзотариум находится в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных - более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пенсионера спасены на пожаре в КрымуКошка едва не сожгла дом в СимферополеПожар в евпаторийском экзотариуме - дело на контроле прокуратуры
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евпатория, пожар, зоопарк, крымский следком, новости крыма, происшествия
При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК

При пожаре в контактном зоопарке "Тропикпарк" в Евпатории произошло обрушение конструкций

11:20 16.04.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПри пожаре в евпаторийском экзотариуме спасли двух медведей
При пожаре в евпаторийском экзотариуме спасли двух медведей
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. При пожаре в евпаторийском контактном зоопарке (экзотариуме) "Тропикпарк" произошло обрушение конструкций, Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Ночью пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Следователи СК проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Сотрудники СК и эксперты устанавливают причину пожара.
Главное управление МЧС по Крыму во вторник сообщило о пожаре на территории экзотариума "Тропикпарк" в Евпатории.
К прибытию пожарных на место кровля контактного зоопарка была полностью охвачена огнем. Тушение пожара осложнялось тем, что кровля состояла из деревянной обрешетки, а в вольерах находилось сено.
В задымленном помещении спасатели обнаружили и эвакуировали женщину. Кроме того, сотрудникам МЧС России удалось спасти двух медведей.
Площадь возгорания составила 625 квадратных метров. Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники. Потушить пламя удалось к 5 часам утра.
Экзотариум находится в самом центре Евпатории, на территории детского парка аттракционов. В нем представлена разнообразная коллекция экзотических животных - более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.
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ЕвпаторияПожарЗоопаркКрымский СледкомНовости КрымаПроисшествия
 
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