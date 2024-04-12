https://crimea.ria.ru/20240412/koshka-edva-ne-sozhgla-dom-v-simferopole-1136506006.html

Кошка едва не сожгла дом в Симферополе

Кошка едва не сожгла дом в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Кошка едва не сожгла дом в Симферополе

В Симферополе в пристройке многоквартирного дома произошло задымление. Причиной стала голодная кошка, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T13:10

2024-04-12T13:10

2024-04-12T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в пристройке многоквартирного дома произошло задымление. Причиной стала голодная кошка, сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, у сенсорной электрической плиты был оставлен пакетик с кошачьим кормом, который и привлек животное.Пятого апреля в Севастополе на пожаре в садовом товариществе "Гавань" в Нахимовском районе города погибла женщина. Спасатели успели вынести из огня два газовых баллона, которые могли разгерметизироваться, и приступили к ликвидации возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в КрымуПожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратурыСильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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