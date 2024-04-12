Кошка едва не сожгла дом в Симферополе
В Симферополе кошка включила лапой плиту и едва не сожгла пристройку в многоэтажке - МЧС
© ГУ МЧС России по Республике КрымКошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в пристройке многоквартирного дома произошло задымление. Причиной стала голодная кошка, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По данным спасателей, у сенсорной электрической плиты был оставлен пакетик с кошачьим кормом, который и привлек животное.
© ГУ МЧС России по Республике КрымКошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Кошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
"Кошка по кличке Шайла решила устроить завтрак самостоятельно, разорвав мешок. В погоне за лакомством, лапки включили плиту. Рассыпанный корм пригорел и стал причиной задымления. По расследованию дознавателей МЧС России, у Шайлы были соучастники, которые, проникнув через окно, помогли в приготовлении завтрака", - рассказали в МЧС.
Пятого апреля в Севастополе на пожаре в садовом товариществе "Гавань" в Нахимовском районе города погибла женщина. Спасатели успели вынести из огня два газовых баллона, которые могли разгерметизироваться, и приступили к ликвидации возгорания.
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