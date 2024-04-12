Рейтинг@Mail.ru
Кошка едва не сожгла дом в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240412/koshka-edva-ne-sozhgla-dom-v-simferopole-1136506006.html
Кошка едва не сожгла дом в Симферополе
Кошка едва не сожгла дом в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Кошка едва не сожгла дом в Симферополе
В Симферополе в пристройке многоквартирного дома произошло задымление. Причиной стала голодная кошка, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T13:10
2024-04-12T13:10
крым
симферополь
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
животные
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0c/1136505759_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_44a8d3e65af6a932743968f4fc275145.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в пристройке многоквартирного дома произошло задымление. Причиной стала голодная кошка, сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, у сенсорной электрической плиты был оставлен пакетик с кошачьим кормом, который и привлек животное.Пятого апреля в Севастополе на пожаре в садовом товариществе "Гавань" в Нахимовском районе города погибла женщина. Спасатели успели вынести из огня два газовых баллона, которые могли разгерметизироваться, и приступили к ликвидации возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в КрымуПожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратурыСильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0c/1136505759_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d56c04b33409cd3a158e96214ba4a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар, животные, новости крыма
Кошка едва не сожгла дом в Симферополе

В Симферополе кошка включила лапой плиту и едва не сожгла пристройку в многоэтажке - МЧС

13:10 12.04.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымКошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
Кошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в пристройке многоквартирного дома произошло задымление. Причиной стала голодная кошка, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По данным спасателей, у сенсорной электрической плиты был оставлен пакетик с кошачьим кормом, который и привлек животное.
© ГУ МЧС России по Республике КрымКошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
Кошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Кошка едва не устроила пожар в многоэтажке в Симферополе
"Кошка по кличке Шайла решила устроить завтрак самостоятельно, разорвав мешок. В погоне за лакомством, лапки включили плиту. Рассыпанный корм пригорел и стал причиной задымления. По расследованию дознавателей МЧС России, у Шайлы были соучастники, которые, проникнув через окно, помогли в приготовлении завтрака", - рассказали в МЧС.
Пятого апреля в Севастополе на пожаре в садовом товариществе "Гавань" в Нахимовском районе города погибла женщина. Спасатели успели вынести из огня два газовых баллона, которые могли разгерметизироваться, и приступили к ликвидации возгорания.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
Пожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры
Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
 
КрымСимферопольГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожарЖивотныеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния