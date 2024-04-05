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Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе
Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе
В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T14:58
2024-04-05T14:58
2024-04-05T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.О возгорании в Нахимовском районе города очевидцы сообщили около 14 часов дня в пятницу.Около 14:30 возгорание было локализовано. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона. Их разгерметизации не допущено, добавили в ведомстве.1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафеНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человека
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Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе
Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре в частном доме в Севастополе