https://crimea.ria.ru/20240405/pozharnye-uspeli-vynesti-iz-goryaschego-doma-gazovye-ballony-v-sevastopole-1136309927.html

Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе

Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе

В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T14:58

2024-04-05T14:58

2024-04-05T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.О возгорании в Нахимовском районе города очевидцы сообщили около 14 часов дня в пятницу.Около 14:30 возгорание было локализовано. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона. Их разгерметизации не допущено, добавили в ведомстве.1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафеНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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