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Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе
Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе
В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T14:58
2024-04-05T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.О возгорании в Нахимовском районе города очевидцы сообщили около 14 часов дня в пятницу.Около 14:30 возгорание было локализовано. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона. Их разгерметизации не допущено, добавили в ведомстве.1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафеНа турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожарВ Крыму на пожарах погибли 24 человека
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РИА Новости Крым
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4.7
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Пожарные успели вынести из горящего дома газовые баллоны в Севастополе

Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре в частном доме в Севастополе

14:58 05.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный на пожаре
Пожарный на пожаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе пожарные ликвидируют возгорание в деревянном двухэтажном доме в садовом товариществе "Гавань". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
О возгорании в Нахимовском районе города очевидцы сообщили около 14 часов дня в пятницу.

"Ориентировочная площадь пожара составляла 100 квадратных метров", – сказано в сообщении.

Около 14:30 возгорание было локализовано. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона. Их разгерметизации не допущено, добавили в ведомстве.
1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Населенные пункты Крыма, которые подвержены угрозе возникновения лесных и ландшафтных пожаров, готовы к началу пожароопасного сезона почти на 95-97 процентов.
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