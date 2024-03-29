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В Крыму на пожарах погибли 24 человека - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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В Крыму на пожарах погибли 24 человека
В Крыму на пожарах погибли 24 человека - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Крыму на пожарах погибли 24 человека
С начала года в Крыму на пожарах погибли 24 человека, детской гибели не допущено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал замначальника... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T06:28
2024-03-29T06:28
игорь скуртул
гу мчс рф по республике крым
пожар
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму на пожарах погибли 24 человека, детской гибели не допущено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.Кроме того, на 27 процентов снизилось и количество пожаров. Так, с начала 2024 года в Крыму зафиксировано 475 пожаров, тогда как в прошлом году за этот же период времени случилось 656 пожаров, уточнил Скуртул.По его словам, уменьшилось число пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и листвы, поскольку в регионе наблюдались достаточно обильные осадки.Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаСколько людей спасены в горах Крыма с начала года
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РИА Новости Крым
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игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым, пожар, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
В Крыму на пожарах погибли 24 человека

ГУ МЧС России по РК: в Крыму на пожарах погибли 24 человека с начала года

06:28 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму на пожарах погибли 24 человека, детской гибели не допущено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.
"В этом году на пожарах погибли уже 24 человека, в прошлом году на этот же период времени был 31 погибший, зафиксировано снижение по гибели на 23 процента", - сказал он. И добавил, что детской гибели не допущено.
Кроме того, на 27 процентов снизилось и количество пожаров. Так, с начала 2024 года в Крыму зафиксировано 475 пожаров, тогда как в прошлом году за этот же период времени случилось 656 пожаров, уточнил Скуртул.
По его словам, уменьшилось число пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и листвы, поскольку в регионе наблюдались достаточно обильные осадки.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем предыдущий. Самый высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и других регионах страны.
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Игорь СкуртулГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
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