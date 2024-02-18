https://crimea.ria.ru/20240218/skolko-lyudey-spaseny-v-gorakh-kryma-s-nachala-goda-1134979760.html

Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года

Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года

Сбились с тропы, застряли на авто, травмировались во время прогулки. Это основные вопросы, с которыми туристы обращаются за помощью в МЧС. С начала года в... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T07:39

2024-02-18T07:39

2024-02-18T07:39

горы

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Сбились с тропы, застряли на авто, травмировались во время прогулки. Это основные вопросы, с которыми туристы обращаются за помощью в МЧС. С начала года в крымских горах были спасены 63 человека, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника по поисково-спасательной работе Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" Владимир Мельников.По словам спикера, есть люди, которые пытаются покорить труднодоступные места на неподготовленных легковых автомобилях. И возникают проблемы."Люди ездят в машинах как правило всей семьей, с малолетними детьми, с кошками, собаками. Чаще всего они застревают и не могут никуда проехать", - поясняет Владимир Мельников.В популярных туристических местах люди чаще всего получают легкие травмы. При походах по лесу, неопытные туристы переоценив свои возможности, теряют ориентиры. В середине января на Ангарском перевале пострадали шесть человек, в том числе дети. Они катались на тюбингах, санках и снегокатах и получили травмы запястья, голеностопа, шеи. В конце месяца помощь спасателей понадобилась женщине, которая также получила травму во время зимних катаний на Ангарском перевале.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристовТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в КрымуНочью в горах под Судаком спасли троих туристов

горы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горы, туризм, природа, мчс крыма, общество, новости крыма