Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
С начала года в горах Крыма спасены 63 человека - МЧС
© ФГБУ "Заповедный Крым"Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Сбились с тропы, застряли на авто, травмировались во время прогулки. Это основные вопросы, с которыми туристы обращаются за помощью в МЧС. С начала года в крымских горах были спасены 63 человека, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника по поисково-спасательной работе Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" Владимир Мельников.
"С начала года, по нашей статистике, в горно-лесную зону было больше 50 выездов, в результате которых порядка 63 человек получили нашу помощь", - сообщил он.
По словам спикера, есть люди, которые пытаются покорить труднодоступные места на неподготовленных легковых автомобилях. И возникают проблемы.
"Люди ездят в машинах как правило всей семьей, с малолетними детьми, с кошками, собаками. Чаще всего они застревают и не могут никуда проехать", - поясняет Владимир Мельников.
В популярных туристических местах люди чаще всего получают легкие травмы. При походах по лесу, неопытные туристы переоценив свои возможности, теряют ориентиры.
В середине января на Ангарском перевале пострадали шесть человек, в том числе дети. Они катались на тюбингах, санках и снегокатах и получили травмы запястья, голеностопа, шеи. В конце месяца помощь спасателей понадобилась женщине, которая также получила травму во время зимних катаний на Ангарском перевале.
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