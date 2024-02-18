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Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
Сбились с тропы, застряли на авто, травмировались во время прогулки. Это основные вопросы, с которыми туристы обращаются за помощью в МЧС. С начала года в... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T07:39
2024-02-18T07:39
горы
радио "спутник в крыму"
туризм
природа
мчс крыма
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Сбились с тропы, застряли на авто, травмировались во время прогулки. Это основные вопросы, с которыми туристы обращаются за помощью в МЧС. С начала года в крымских горах были спасены 63 человека, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника по поисково-спасательной работе Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" Владимир Мельников.По словам спикера, есть люди, которые пытаются покорить труднодоступные места на неподготовленных легковых автомобилях. И возникают проблемы."Люди ездят в машинах как правило всей семьей, с малолетними детьми, с кошками, собаками. Чаще всего они застревают и не могут никуда проехать", - поясняет Владимир Мельников.В популярных туристических местах люди чаще всего получают легкие травмы. При походах по лесу, неопытные туристы переоценив свои возможности, теряют ориентиры. В середине января на Ангарском перевале пострадали шесть человек, в том числе дети. Они катались на тюбингах, санках и снегокатах и получили травмы запястья, голеностопа, шеи. В конце месяца помощь спасателей понадобилась женщине, которая также получила травму во время зимних катаний на Ангарском перевале.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристовТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в КрымуНочью в горах под Судаком спасли троих туристов
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РИА Новости Крым
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96
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горы, туризм, природа, мчс крыма, общество, новости крыма
Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года

С начала года в горах Крыма спасены 63 человека - МЧС

07:39 18.02.2024
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Сбились с тропы, застряли на авто, травмировались во время прогулки. Это основные вопросы, с которыми туристы обращаются за помощью в МЧС. С начала года в крымских горах были спасены 63 человека, рассказал эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника по поисково-спасательной работе Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" Владимир Мельников.
"С начала года, по нашей статистике, в горно-лесную зону было больше 50 выездов, в результате которых порядка 63 человек получили нашу помощь", - сообщил он.
По словам спикера, есть люди, которые пытаются покорить труднодоступные места на неподготовленных легковых автомобилях. И возникают проблемы.
"Люди ездят в машинах как правило всей семьей, с малолетними детьми, с кошками, собаками. Чаще всего они застревают и не могут никуда проехать", - поясняет Владимир Мельников.
В популярных туристических местах люди чаще всего получают легкие травмы. При походах по лесу, неопытные туристы переоценив свои возможности, теряют ориентиры.
В середине января на Ангарском перевале пострадали шесть человек, в том числе дети. Они катались на тюбингах, санках и снегокатах и получили травмы запястья, голеностопа, шеи. В конце месяца помощь спасателей понадобилась женщине, которая также получила травму во время зимних катаний на Ангарском перевале.
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