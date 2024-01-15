https://crimea.ria.ru/20240115/troe-detey-postradali-na-angarskom-perevale-v-krymu-1134200021.html

Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму

Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму

Несколько человек, в том числе дети, пострадали при зимних катаниях в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T11:10

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2024-01-15T11:10

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ангарский перевал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Несколько человек, в том числе дети, пострадали при зимних катаниях в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.В выходные дни на Ангарском перевале дежурили сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда.Пострадавшим была оказана первая помощь. Некоторых из них транспортировали к автомобилю скорой и передали медработникам.Чтобы обеспечить безопасность любителей зимних катаний, сотрудники Ялтинского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов "КРЫМ-СПАС" дежурили на выходных в местах массового отдыха людей на плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале.В начале января в Алуште спасатели помогли туристу, который получил травму во время прогулки в горах. Его пришлось нести на носилках два километра. Мужчину эвакуировали на площадь Ангарского перевала и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в ДомбаеТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму

ангарский перевал

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ангарский перевал, мчс крыма, общество, безопасность, крым, новости крыма