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Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму
Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму
Несколько человек, в том числе дети, пострадали при зимних катаниях в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Несколько человек, в том числе дети, пострадали при зимних катаниях в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.В выходные дни на Ангарском перевале дежурили сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда.Пострадавшим была оказана первая помощь. Некоторых из них транспортировали к автомобилю скорой и передали медработникам.Чтобы обеспечить безопасность любителей зимних катаний, сотрудники Ялтинского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов "КРЫМ-СПАС" дежурили на выходных в местах массового отдыха людей на плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале.В начале января в Алуште спасатели помогли туристу, который получил травму во время прогулки в горах. Его пришлось нести на носилках два километра. Мужчину эвакуировали на площадь Ангарского перевала и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в ДомбаеТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, ангарский перевал, мчс крыма, общество, безопасность, крым, новости крыма
Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму

Шесть человек пострадали во время катания на Ангарском перевале в Крыму

11:10 15.01.2024
 
© МЧС Республики КрымСотрудники Крым-Спас оказывают помощь пострадавшим на Ангарском перевале
Сотрудники Крым-Спас оказывают помощь пострадавшим на Ангарском перевале
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Несколько человек, в том числе дети, пострадали при зимних катаниях в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
В выходные дни на Ангарском перевале дежурили сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда.

"13-14 января к ним за помощью обратились шесть пострадавших, среди которых трое несовершеннолетних. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины, живота", - рассказали в МЧС.

Пострадавшим была оказана первая помощь. Некоторых из них транспортировали к автомобилю скорой и передали медработникам.
Чтобы обеспечить безопасность любителей зимних катаний, сотрудники Ялтинского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов "КРЫМ-СПАС" дежурили на выходных в местах массового отдыха людей на плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале.
В начале января в Алуште спасатели помогли туристу, который получил травму во время прогулки в горах. Его пришлось нести на носилках два километра. Мужчину эвакуировали на площадь Ангарского перевала и передали медикам.
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