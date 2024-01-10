https://crimea.ria.ru/20240110/32-cheloveka-s-ostanovivsheysya-kanatki-snyali-spasateli-v-dombae-1134091015.html
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае - РИА Новости Крым, 10.01.2024
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T18:10
2024-01-10T18:10
2024-01-10T18:10
горы
канатная дорога
домбай
новости
карачаево-черкесия
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России.В июле прошлого года управление СК РФ по Карачаево-Черкессии возбудило уголовное дело в отношении руководителей фирмы по подозрению в том, что они несколько лет перевозили туристов на неисправных канатных дорогах в Домбае. Дело было возбуждено по итогам проверки, поведенной после того, как в феврале этого года из-за отключения электроэнергии и сбоя двигателя произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги. Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула с него и получила травмы.
https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-moderniziruyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-1128652675.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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горы, канатная дорога, домбай, новости, карачаево-черкесия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
Спасатели эвакуировали 32 человека с остановившейся канатной дороги в Домбае