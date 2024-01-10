https://crimea.ria.ru/20240110/32-cheloveka-s-ostanovivsheysya-kanatki-snyali-spasateli-v-dombae-1134091015.html

32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае

32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае - РИА Новости Крым, 10.01.2024

32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае

На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T18:10

2024-01-10T18:10

2024-01-10T18:10

горы

канатная дорога

домбай

новости

карачаево-черкесия

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России.В июле прошлого года управление СК РФ по Карачаево-Черкессии возбудило уголовное дело в отношении руководителей фирмы по подозрению в том, что они несколько лет перевозили туристов на неисправных канатных дорогах в Домбае. Дело было возбуждено по итогам проверки, поведенной после того, как в феврале этого года из-за отключения электроэнергии и сбоя двигателя произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги. Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула с него и получила травмы.

https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-moderniziruyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-1128652675.html

горы

домбай

карачаево-черкесия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горы, канатная дорога, домбай, новости, карачаево-черкесия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)