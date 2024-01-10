Рейтинг@Mail.ru
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240110/32-cheloveka-s-ostanovivsheysya-kanatki-snyali-spasateli-v-dombae-1134091015.html
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае - РИА Новости Крым, 10.01.2024
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T18:10
2024-01-10T18:10
горы
канатная дорога
домбай
новости
карачаево-черкесия
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134091098_0:216:851:695_1920x0_80_0_0_cb122b96b7b3f710e7864c39771f581c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России.В июле прошлого года управление СК РФ по Карачаево-Черкессии возбудило уголовное дело в отношении руководителей фирмы по подозрению в том, что они несколько лет перевозили туристов на неисправных канатных дорогах в Домбае. Дело было возбуждено по итогам проверки, поведенной после того, как в феврале этого года из-за отключения электроэнергии и сбоя двигателя произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги. Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула с него и получила травмы.
https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-moderniziruyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-1128652675.html
горы
домбай
карачаево-черкесия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134091098_0:73:851:711_1920x0_80_0_0_ba6a9e76aba67feb5994e4e2c09f749e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горы, канатная дорога, домбай, новости, карачаево-черкесия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае

Спасатели эвакуировали 32 человека с остановившейся канатной дороги в Домбае

18:10 10.01.2024
 
© МЧС РоссииСпасатели эвакуировали 32 человека с остановившейся канатной дороги в Домбае
Спасатели эвакуировали 32 человека с остановившейся канатной дороги в Домбае
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На курорте Домбай в Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали 32 туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге. Об этом сообщает МЧС России.

"В поселке Домбай Карачаево-Черкесии остановилась линия канатно-кресельной дороги. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, из них два ребенка. На месте работали специалисты МЧС России и местные спасатели. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В июле прошлого года управление СК РФ по Карачаево-Черкессии возбудило уголовное дело в отношении руководителей фирмы по подозрению в том, что они несколько лет перевозили туристов на неисправных канатных дорогах в Домбае. Дело было возбуждено по итогам проверки, поведенной после того, как в феврале этого года из-за отключения электроэнергии и сбоя двигателя произошла экстренная остановка канатно-кресельной дороги. Находившаяся на подъемнике туристка спрыгнула с него и получила травмы.
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая 2023, 09:32
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
 
ГорыКанатная дорогаДомбайНовостиКарачаево-ЧеркесияПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем
19:37Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину
19:33ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель
19:31В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит
19:08Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования
18:49Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт
18:28Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ
18:1032 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
17:52Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин
17:3175 человек пострадали из-за непогоды на Кубани
17:07Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области
16:52Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ
16:27Беспилотник сбит над Волгоградской областью
15:53ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотник
15:38В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановки
15:29Берет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве
15:16Российские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУ
15:07Почти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потери
14:55США против КНР: при каких условиях может начаться война на Тайване
14:42Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку
Лента новостейМолния