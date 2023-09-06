Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму
МЧС: туристов с ребенком эвакуировали с горы Демерджи на Южном берегу Крыма
© МЧС Республики КрымТуристы с ребенком заблудились на Южной Демерджи
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Троих туристов, в том числе подростка, эвакуировали спасатели с горы Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел накануне днем – во время подъема на гору Южная Демерджи туристы сбились с тропы, потеряли ориентиры и вышли на труднопроходимый участок. Самостоятельно продолжить путь они не смогли и вызвали на помощь спасателей. На место происшествия были направлены сотрудники "Крым-Спас".
"Прибыв к подножью горы, спасатели в пешем порядке выдвинулись в район поисковых работ. В результате туристы были обнаружены на труднопроходимом участке выше Солнечной поляны. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали туристов в безопасное место", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Помощь врачей им не понадобилась. В поисково-спасательных работах были задействованы четыре человека.
Ранее Судакские спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Как выяснилось, двое взрослых с ребенком с наступлением темноты заблудились и не смогли найти дорогу назад. Их с помощью альпинистского снаряжения со страховкой благополучно эвакуировали в безопасное место, в медпомощи они не нуждались.
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