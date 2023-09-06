https://crimea.ria.ru/20230906/turisty-s-rebenkom-zabludilis-na-gore-demerdzhi-v-krymu-1131200472.html

Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму

Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму

Троих туристов, в том числе подростка, эвакуировали спасатели с горы Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T12:37

2023-09-06T12:37

2023-09-06T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Троих туристов, в том числе подростка, эвакуировали спасатели с горы Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел накануне днем – во время подъема на гору Южная Демерджи туристы сбились с тропы, потеряли ориентиры и вышли на труднопроходимый участок. Самостоятельно продолжить путь они не смогли и вызвали на помощь спасателей. На место происшествия были направлены сотрудники "Крым-Спас".Помощь врачей им не понадобилась. В поисково-спасательных работах были задействованы четыре человека.Ранее Судакские спасатели эвакуировали троих туристов с опасного склона возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму. Как выяснилось, двое взрослых с ребенком с наступлением темноты заблудились и не смогли найти дорогу назад. Их с помощью альпинистского снаряжения со страховкой благополучно эвакуировали в безопасное место, в медпомощи они не нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:В урочище Панагия спасатели эвакуировали девушку с травмой ногиНочью в горах под Судаком спасли троих туристовВ Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, общество, природа, новости крыма, юбк, алушта