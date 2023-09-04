Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230904/v-feodosii-69-letniy-rybak-edva-ne-utonul-spasaya-lodku-1131145897.html
В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
В Феодосии спасли мужчину, который попытался своими силами догнать унесенную в море лодку, однако лишился сил и не смог вернуться на берег самостоятельно. Об... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T12:11
2023-09-04T12:14
эксклюзивы риа новости крым
крым
феодосия
происшествия
общество
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131145737_0:44:800:494_1920x0_80_0_0_52c86a489493f8e9bb003dc656faa777.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Феодосии спасли мужчину, который попытался своими силами догнать унесенную в море лодку, однако лишился сил и не смог вернуться на берег самостоятельно. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В понедельник утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Феодосии, в районе пляжа пансионата "Украина", мужчина находится в воде и не может самостоятельно вернуться на берег", - пояснили в ведомстве.Спасенным оказался 69-летний рыбак. Рано утром в понедельник он оставил свою лодку на пирсе и пошел за якорем, чтобы лучше ее закрепить. Однако плавсредство стало уносить ветром в море. Мужчина прыгнул в воду, чтобы ее догнать. Преодолел метров 200-300, и в районе швартовой бочки почувствовал, что больше нет сил плыть. К счастью, это увидели очевидцы, которые и вызвали спасателей.Сотрудники части водолазно-спасательной группы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым немедленно отправились к нему на помощь. Мужчину доставили на берег. Переохлаждения он не получил, медицинская помощь ему не понадобилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуВ Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скалеВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
крым
феодосия
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131145737_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_ed5f76d9f897ee2badc2a25b77d66cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, происшествия, общество, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, черное море
В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул

В Феодосии в 300 метрах от берега спасли рыбака, который поплыл за унесенной лодкой – МЧС

12:11 04.09.2023 (обновлено: 12:14 04.09.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии из моря спасли 69-летнего рыбака
В Феодосии из моря спасли 69-летнего рыбака
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Феодосии спасли мужчину, который попытался своими силами догнать унесенную в море лодку, однако лишился сил и не смог вернуться на берег самостоятельно. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В понедельник утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Феодосии, в районе пляжа пансионата "Украина", мужчина находится в воде и не может самостоятельно вернуться на берег", - пояснили в ведомстве.
Спасенным оказался 69-летний рыбак. Рано утром в понедельник он оставил свою лодку на пирсе и пошел за якорем, чтобы лучше ее закрепить. Однако плавсредство стало уносить ветром в море. Мужчина прыгнул в воду, чтобы ее догнать. Преодолел метров 200-300, и в районе швартовой бочки почувствовал, что больше нет сил плыть. К счастью, это увидели очевидцы, которые и вызвали спасателей.
Сотрудники части водолазно-спасательной группы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым немедленно отправились к нему на помощь. Мужчину доставили на берег. Переохлаждения он не получил, медицинская помощь ему не понадобилась.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в Крыму
В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале
В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымФеодосияПроисшествияОбществоНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк
12:45Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
12:26На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
12:11В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
11:59Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
11:46О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт
11:39На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
11:28В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото
11:02ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
10:50Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям
10:38Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
10:09В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд
09:58Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
09:47Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
09:36Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки
09:24Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
09:12На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
09:01Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ
08:37В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
08:24Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
Лента новостейМолния