https://crimea.ria.ru/20230904/v-feodosii-69-letniy-rybak-edva-ne-utonul-spasaya-lodku-1131145897.html

В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул

В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул - РИА Новости Крым, 04.09.2023

В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул

В Феодосии спасли мужчину, который попытался своими силами догнать унесенную в море лодку, однако лишился сил и не смог вернуться на берег самостоятельно. Об... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T12:11

2023-09-04T12:11

2023-09-04T12:14

эксклюзивы риа новости крым

крым

феодосия

происшествия

общество

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131145737_0:44:800:494_1920x0_80_0_0_52c86a489493f8e9bb003dc656faa777.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. В Феодосии спасли мужчину, который попытался своими силами догнать унесенную в море лодку, однако лишился сил и не смог вернуться на берег самостоятельно. Об обстоятельствах произошедшего РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В понедельник утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Феодосии, в районе пляжа пансионата "Украина", мужчина находится в воде и не может самостоятельно вернуться на берег", - пояснили в ведомстве.Спасенным оказался 69-летний рыбак. Рано утром в понедельник он оставил свою лодку на пирсе и пошел за якорем, чтобы лучше ее закрепить. Однако плавсредство стало уносить ветром в море. Мужчина прыгнул в воду, чтобы ее догнать. Преодолел метров 200-300, и в районе швартовой бочки почувствовал, что больше нет сил плыть. К счастью, это увидели очевидцы, которые и вызвали спасателей.Сотрудники части водолазно-спасательной группы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым немедленно отправились к нему на помощь. Мужчину доставили на берег. Переохлаждения он не получил, медицинская помощь ему не понадобилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуВ Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скалеВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера

крым

феодосия

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, происшествия, общество, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, черное море