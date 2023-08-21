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В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале
В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале
В Судаке спасли семью с двумя детьми с перевернувшегося катамарана, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. В Судаке спасли семью с двумя детьми с перевернувшегося катамарана, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в районе мыса Алчак. Катамаран, на котором каталась семья из четырех человек, перевернулся. Люди выбрались на скалу и звали на помощь. К месту происшествия оперативно выдвинулась дежурная смена Судакского аварийно– спасательного отряда "Крым-Спас".В медицинской помощи никто не нуждался.Ранее в Алуште сотрудники "Крым-Спас" помогли двум мужчинам, которые уплыли далеко от берега и из-за волн не смогли самостоятельно вернуться на берег. Пострадавших благополучно нашли в 200 метрах от пляжа и доставили в безопасное место.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моряВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катераВ Керчи мужчину унесло на матрасе в море
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, происшествия, судак, мчс крыма, крым - спас
В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале

МЧС Крыма: в Судаке спасли семью с двумя детьми с перевернувшегося катамарана

10:38 21.08.2023
 
© МЧС Республики КрымСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" спасли семью, перевернувшуюся на катамаране в районе мыса Алчак (ГО Судак)
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС спасли семью, перевернувшуюся на катамаране в районе мыса Алчак (ГО Судак)
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. В Судаке спасли семью с двумя детьми с перевернувшегося катамарана, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне в районе мыса Алчак. Катамаран, на котором каталась семья из четырех человек, перевернулся. Люди выбрались на скалу и звали на помощь. К месту происшествия оперативно выдвинулась дежурная смена Судакского аварийно– спасательного отряда "Крым-Спас".

"По прибытии к мысу Алчак спасатели выдвинулись на моторной лодке к скале, на которой находятся люди. Подойти к скале на судне оказалось невозможным из-за небольшого волнения моря и каменной осыпи. Спасатели вплавь добрались до скалы и при помощи спасательных жилетов и кругов эвакуировали семью в безопасное место на берег", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее в Алуште сотрудники "Крым-Спас" помогли двум мужчинам, которые уплыли далеко от берега и из-за волн не смогли самостоятельно вернуться на берег. Пострадавших благополучно нашли в 200 метрах от пляжа и доставили в безопасное место.
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