https://crimea.ria.ru/20230821/v-sudake-perevernulsya-katamaran-s-semey--lyudi-zastryali-na-skale-1130840152.html

В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале

В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале - РИА Новости Крым, 21.08.2023

В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале

В Судаке спасли семью с двумя детьми с перевернувшегося катамарана, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T10:38

2023-08-21T10:38

2023-08-21T10:30

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судак

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. В Судаке спасли семью с двумя детьми с перевернувшегося катамарана, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в районе мыса Алчак. Катамаран, на котором каталась семья из четырех человек, перевернулся. Люди выбрались на скалу и звали на помощь. К месту происшествия оперативно выдвинулась дежурная смена Судакского аварийно– спасательного отряда "Крым-Спас".В медицинской помощи никто не нуждался.Ранее в Алуште сотрудники "Крым-Спас" помогли двум мужчинам, которые уплыли далеко от берега и из-за волн не смогли самостоятельно вернуться на берег. Пострадавших благополучно нашли в 200 метрах от пляжа и доставили в безопасное место.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моряВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катераВ Керчи мужчину унесло на матрасе в море

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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