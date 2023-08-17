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В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря
В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря
В Алуште сотрудники "Крым-Спас" помогли двум мужчинам, которые уплыли далеко от берега и из-за волн не смогли самостоятельно вернуться на берег. Об этом... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T13:01
2023-08-17T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники "Крым-Спас" помогли двум мужчинам, которые уплыли далеко от берега и из-за волн не смогли самостоятельно вернуться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о происшествии поступило от очевидцев с центрального пляжа Алушты. Они сообщили, что наблюдают в акватории моря на расстоянии более 200 метров от берега двоих мужчин, которые подают сигнал бедствия. При этом волнение моря на тот момент составляло 2 балла.В медицинской помощи мужчины не нуждались.Как сообщалось, накануне в Евпатории сотрудники МЧС спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки. Их извлекли из воды и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи никто из них не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катераЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ Крыму спасатели отстояли лес от огня
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Новости
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крым - спас, мчс крыма, алушта, происшествия, новости крыма, безопасность
В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря

МЧС Крыма: в Алуште спасли двоих мужчин, которые из-за волн не смогли выплыть на берег

13:01 17.08.2023
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники "Крым-Спас" помогли двум мужчинам, которые уплыли далеко от берега и из-за волн не смогли самостоятельно вернуться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Сообщение о происшествии поступило от очевидцев с центрального пляжа Алушты. Они сообщили, что наблюдают в акватории моря на расстоянии более 200 метров от берега двоих мужчин, которые подают сигнал бедствия. При этом волнение моря на тот момент составляло 2 балла.

"К месту происшествия была направлена дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Спасатели на мотолодке прибыли к месту вызова, обнаружили пострадавших, подняли их на борт и эвакуировали в безопасное место на берег. Как выяснилось, мужчины пошли купаться, не рассчитали сил и не смогли самостоятельно вернуться на берег", говорится в сообщении ведомства.

В медицинской помощи мужчины не нуждались.
Как сообщалось, накануне в Евпатории сотрудники МЧС спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки. Их извлекли из воды и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
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