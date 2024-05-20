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В Новороссийске слышны звуки стрельбы

В Новороссийске слышны звуки стрельбы - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Новороссийске слышны звуки стрельбы

В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T11:13

2024-05-20T11:13

2024-05-20T11:40

новороссийск

учения

вооруженные силы россии

безопасность

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.Военные учения также проходят регулярно в Крыму и Севастополе. Кроме того, проводится уничтожение взрывоопасных предметов на специальных полигонах. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Накануне в Севастополе в районе Северного и Южного молов флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край