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В Новороссийске слышны звуки стрельбы - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Новороссийске слышны звуки стрельбы
В Новороссийске слышны звуки стрельбы - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Новороссийске слышны звуки стрельбы
В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T11:13
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новороссийск
учения
вооруженные силы россии
безопасность
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.Военные учения также проходят регулярно в Крыму и Севастополе. Кроме того, проводится уничтожение взрывоопасных предметов на специальных полигонах. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Накануне в Севастополе в районе Северного и Южного молов флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край
В Новороссийске слышны звуки стрельбы

Учебные стрельбы проходят в Новороссийске в понедельник

11:13 20.05.2024 (обновлено: 11:40 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.
"20 мая в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Военные учения также проходят регулярно в Крыму и Севастополе. Кроме того, проводится уничтожение взрывоопасных предметов на специальных полигонах. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Накануне в Севастополе в районе Северного и Южного молов флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
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НовороссийскУченияВооруженные силы РоссииБезопасностьНовостиКраснодарский край
 
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