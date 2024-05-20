https://crimea.ria.ru/20240520/v-novorossiyske-slyshny-zvuki-strelby-1137416537.html
В Новороссийске слышны звуки стрельбы
В Новороссийске слышны звуки стрельбы - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Новороссийске слышны звуки стрельбы
В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T11:13
2024-05-20T11:13
2024-05-20T11:40
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
безопасность
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae6a205d4ed8ea8a3d860dae599f8034.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в понедельник дважды будут проводиться военные учения. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации Новороссийска.Военные учения также проходят регулярно в Крыму и Севастополе. Кроме того, проводится уничтожение взрывоопасных предметов на специальных полигонах. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Накануне в Севастополе в районе Северного и Южного молов флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/02/1127308016_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b16e73dc65fa3bc617020b3e22e54ee3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край
В Новороссийске слышны звуки стрельбы
Учебные стрельбы проходят в Новороссийске в понедельник
11:13 20.05.2024 (обновлено: 11:40 20.05.2024)