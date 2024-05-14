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Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
Противник быстро учится, поэтому перед Минобороны РФ и Генштабом стоит задача научиться упреждать ВСУ в сфере применения новых технологий и отрабатывать новые... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T14:56
2024-05-14T15:00
андрей белоусов
министерство обороны рф
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Противник быстро учится, поэтому перед Минобороны РФ и Генштабом стоит задача научиться упреждать ВСУ в сфере применения новых технологий и отрабатывать новые формы и методы ведения боевых действий. Об этом заявил кандидат в министры обороны Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о своих приоритетных задачах на посту министра обороны."Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно, и нам здесь нужно не просто учиться, нам нужно упреждать противника. С Генеральным штабом эта работа налажена, но она тоже требует повседневного включения. Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы и методы ведения боевых действий", – сказал Белоусов.Он также отметил, что одной из основных задач Минобороны являются также оснащение действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи и РЭБ, беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20240514/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii---otvet-belousova-1137270111.html
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андрей белоусов, министерство обороны рф, правительство россии, государственная дума рф, новости, вооруженные силы россии, россия, кремль
Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны

Белоусов назвал отработку новых форм ведения боевых действий одной из приоритетных задач

14:56 14.05.2024 (обновлено: 15:00 14.05.2024)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Противник быстро учится, поэтому перед Минобороны РФ и Генштабом стоит задача научиться упреждать ВСУ в сфере применения новых технологий и отрабатывать новые формы и методы ведения боевых действий. Об этом заявил кандидат в министры обороны Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о своих приоритетных задачах на посту министра обороны.
"Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно, и нам здесь нужно не просто учиться, нам нужно упреждать противника. С Генеральным штабом эта работа налажена, но она тоже требует повседневного включения. Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы и методы ведения боевых действий", – сказал Белоусов.
Он также отметил, что одной из основных задач Минобороны являются также оснащение действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи и РЭБ, беспилотников.
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
14:39
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФПравительство РоссииГосударственная Дума РФНовостиВооруженные силы РоссииРоссияКремль
 
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Заголовок открываемого материала
15:17Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
14:56Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
14:39Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
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