https://crimea.ria.ru/20240514/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii---otvet-belousova-1137270111.html

Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова

Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова

Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник кандидат на пост... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T14:39

2024-05-14T14:39

2024-05-14T15:05

андрей белоусов

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.И, по словам Белоусова, работа в этом направлении уже идет."Этот процесс уже запущен. Как призыв граждан (на срочную службу - ред.), так и, особенно это важно, - контрактование", - подчеркнул он.Кроме того, Белоусов подчеркнул важность применения новых технологий и отработки новых методов ведения боевых действий в зоне спецоперации."Речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечении поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, беспилотников", - перечислил Белоусов.Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот, заявлял ранее Андрей Белоусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле объяснили смену министра обороны РоссииАндрей Белоусов – биографияПутин предложил назначить Белоусова министром обороны

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андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости сво