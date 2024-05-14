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Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник кандидат на пост... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T14:39
2024-05-14T14:39
2024-05-14T15:05
андрей белоусов
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.И, по словам Белоусова, работа в этом направлении уже идет."Этот процесс уже запущен. Как призыв граждан (на срочную службу - ред.), так и, особенно это важно, - контрактование", - подчеркнул он.Кроме того, Белоусов подчеркнул важность применения новых технологий и отработки новых методов ведения боевых действий в зоне спецоперации."Речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечении поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, беспилотников", - перечислил Белоусов.Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот, заявлял ранее Андрей Белоусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле объяснили смену министра обороны РоссииАндрей Белоусов – биографияПутин предложил назначить Белоусова министром обороны
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андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости сво
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Белоусов назвал главными задачами комплектование ВС РФ и обеспечение вооружением
14:39 14.05.2024 (обновлено: 15:05 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Вопрос комплектования Вооруженных сил России стоит первоочередным на повестке, однако речь о мобилизации не идет. Об этом заявил во вторник кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.
"Один из важных вопросов, который носит системный характер - комплектование Вооруженных сил. Речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах", - заявил Белоусов.
И, по словам Белоусова, работа в этом направлении уже идет.
"Этот процесс уже запущен. Как призыв граждан (на срочную службу - ред.), так и, особенно это важно, - контрактование", - подчеркнул он.
Кроме того, Белоусов подчеркнул важность применения новых технологий и отработки новых методов ведения боевых действий в зоне спецоперации.
"Речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечении поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, беспилотников", - перечислил Белоусов.
Ряд вопросов, связанных с социальным обеспечением участников специальной военной операции, требуют решения, в их числе улучшение медицинского обслуживания и устранение излишней бюрократии при утверждении льгот, заявлял ранее Андрей Белоусов.
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